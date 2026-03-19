Kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini korurken, milyonlarca vatandaş süreci yakından izlemeyi sürdürüyor. EYT düzenlemesinin ardından gözler bu kez yeni bir adım atılıp atılmayacağına çevrildi.

Türkiye gazetesi yazarı Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE YENİ BEKLENTİ

EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hakkı kazananların ardından, kapsam dışında kalanlar için “kademeli emeklilik” talebi güç kazandı. Uzmanlar, bu kesimin mevcut sistemde daha ağır şartlarla karşı karşıya kaldığını vurguluyor. Bu nedenle yeni bir düzenleme beklentisi giderek artıyor.

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan İsa Karakaş, geçmişteki

EYT sürecini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’da görev yapmış, sistemin içinden gelen bir başmüfettiş olarak şunu net şekilde ifade ediyorum: EYT’nin ilk müjdesini nasıl verdiysek, emeklilikte kademe konusundaki gelişmeleri de sizlere yine ilk biz duyuracağız.”

KİMLER KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMINDA?

Karakaş, kademeli emeklilik tartışmalarının merkezinde yer alan tarih aralığını da net şekilde açıkladı: "8 Eylül 1999 ve öncesi girişliler EYT kapsamındaydı ve yaş şartı kaldırıldı. Ama 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi olanlar… işte bunlar emeklilikte kademe kapsamına giriyor."

Bu grupta yer alan çalışanların mevcut sistemde daha uzun prim günü ve yaş şartına tabi olduğu belirtiliyor.

MEVCUT SİSTEMDE ŞARTLAR AĞIR

Karakaş, söz konusu kesimin mevcut koşullarını, “Hiçbir kademe olmadan, mevcut sistemde yaklaşık 7000 prim günü ve 60 yaş ile emeklilik söz konusu” sözleriyle anlattı.

KADEME DÜZENLEMESİ NE GETİREBİLİR?

Olası düzenlemenin detaylarına da değinen Karakaş, yaş şartında esneme olabileceğini belirtti. Karakaş, "Yaş şartının, giriş tarihine göre kademeli olarak düşürülmesi öngörülüyor" dedi. Bu modelin hayata geçmesi halinde, sigorta başlangıç tarihine göre daha esnek bir emeklilik sistemi oluşturulacak.

BORÇLANMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Karakaş, askerlik borçlanması gibi yöntemlerin de belirleyici olabileceğine dikkat çekti: Karakaş, "EYT’de de gördük: askerlik borçlanmasıyla giriş tarihi geri çekildi. Aynı şey burada da olabilir… 2009 girişiniz varsa, askerlik borçlanmasıyla bunu 2008 öncesine çekerseniz, kademe kapsamına girme ihtimali doğabilir" ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın, daha geniş bir kesimin düzenlemeden faydalanmasının önünü açabileceği belirtiliyor.

DÜZENLEME İÇİN 2027 İŞARETİ

En çok merak edilen konulardan biri olan “düzenleme ne zaman çıkacak?” sorusuna da yanıt veren Karakaş, beklentisini şu sözlerle dile getirdi: "2024’te çıkmaz dedim, 2025’te çıkmaz dedim, 2026’da da çıkmayacağını ifade ettim. Benim öngörüm değişmedi: 2027 yılında bu düzenlemenin çıkma ihtimali yüksek"

SEÇİM SÜRECİ BELİRLEYECEK

Karakaş’a göre düzenlemenin hayata geçmesinde siyasi süreçler de etkili olacak. Artan kamuoyu baskısı ve seçim atmosferinin, şartlarda esnemeye yol açabileceği değerlendiriliyor.