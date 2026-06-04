Emeklilik gerekçesiyle iş sözleşmesini fesheden çalışanlar, son işyerlerinde en az bir yıllık kıdemlerinin bulunması koşuluyla kıdem tazminatı almaya hak kazanırken, bu kapsamdaki fesihlerde ihbar tazminatı ödenmiyor.

4/A (SSK) statüsündeki sigortalılar kullanmadıkları yıllık izin sürelerinin ücretini nakden alabilirken, devlet memurlarında kullanılmayan yasal izinlerin ürete çevrilmesi mümkün bulunmuyor.

Kıdem tazminatı hesaplamasında personelin son brüt ücreti temel alınsa da yapılacak ödeme yasal kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. Mevcut durumda, 30 Haziran 2026 tarihine kadar uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 TL olarak yürürlükte kalmaya devam ediyor. Bu üst sınır, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren devlet memurlarına yapılacak maaş artışı oranında yeniden güncellenecek.

ENFLASYON VERİLERİ VE TEMMUZ AYI ZAM BEKLENTİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ilk dört aylık kümülatif enflasyon verisi yüzde 14,64 olarak gerçekleşti. Bu oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64, memur ve memur emeklileri açısından ise yaklaşık yüzde 10,5 oranında enflasyon farkı oluştu.

Dünya Gazetesi yazarı SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un paylaştığı öngörülere göre, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda, temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yaklaşık yüzde 18, memur ve memur emeklisi maaşlarına ise yaklaşık yüzde 14 oranında artış yapılması tahmin ediliyor.

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Memur maaş artış oranına endeksli olan kıdem tazminatı tavanının, temmuz ayındaki tahmini yüzde 14'lük artışla birlikte 64.948,77 TL'den yaklaşık 74 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu değişim, brüt ücreti mevcut tavanın üzerinde olan çalışanların alacağı tazminat miktarını doğrudan etkiliyor.

Örneğin, tavan ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanan ve 10 yıllık çalışma süresi bulunan bir sigortalı haziran ayında ayrıldığında 649.488 TL tazminat alabilirken, temmuz ayındaki artışla bu tutar yaklaşık 740 bin TL seviyelerine ulaşabiliyor. Çalışma süresi uzadıkça aradaki nominal fark daha da büyüyecektir.

BAŞVURU TARİHİ EMEKLİ AYLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

4/A kapsamındaki sigortalıların emeklilik aylıkları, başvuru tarihini takip eden ayın ilk günü itibarıyla başlatılıyor. Buna göre haziran ayı içinde müracaat eden bir sigortalı temmuz ayında aylık almaya hak kazanırken, başvuru tarihini temmuz ayına bırakan bir kişi ilk emekli aylığını ağustos ayında alabiliyor. Dolayısıyla temmuz ayında dilekçe veren bir çalışan, bir aylık emekli aylığı tutarında kayıp yaşıyor.

EMEKLİLİK PLANLAMASINDA KİŞİYE ÖZEL HESAPLAMA

Emeklilik kararı aşamasındaki sigortalıların iki temel mali unsuru birlikte değerlendirmesi gerekiyor:

Temmuz ayındaki tavan artışıyla elde edilecek ilave kıdem tazminatı kazancı,

Dilekçeyi temmuz ayına bırakmak nedeniyle kaybedilecek bir aylık emekli maaşı tutarı.

Hangi seçeneğin daha avantajlı olduğu kişinin toplam çalışma süresi, güncel brüt ücreti ve bağlanacak emekli aylığı miktarına göre kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Kesinleşecek enflasyon verileriyle birlikte hem yeni maaş zamları hem de net kıdem tazminatı tavanı temmuz ayının başında tamamen netleşecek.