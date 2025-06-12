Almanya'da yayımlanan Focus dergisi, dünya genelinde yaptığı araştırmada emeklilerin yaşayabileceği 10 şehri belirledi. Dergi 100'ün üzerinde ülkede emekliler için sağlık hizmetleri, güvenlik, ekonomik yaşam gibi kriterleri baz alarak puanlama yaptı. Listeye Türkiye'den bir şehir üst sıralardan girmeyi başardı.



ADANA 6. SIRADA

Adana, dünya genelindeki 10 şehir arasından 6. sıraya girdi. Dergide Adana için şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Adana, bu yıl ilk 10'a giren iki yeni şehirlerden biri. 2,2 milyon nüfusuyla Türkiye'nin 5'inci büyük şehri, ülkenin doğusunda, Akdeniz kıyılarından biraz daha iç kısımda ve tarımsal açıdan önemli bir alanın ortasında yer almaktadır. Ülkenin en büyük üniversitelerinden biri de burada bulunmaktadır.

"SIRALAMADA EN UCUZ ŞEHİRLERDEN BİRİ"

Roma döneminden kalma birkaç tarihi cami ve bina, şehri turistler için ilginç kılmaktadır. Frankfurt'tan yaklaşık 2500 kilometre uzaklıkta. Adana sıralamada en ucuz şehirlerden biridir.

"KİRALAR BERLİN'DEN YÜZDE 90 DAHA DÜŞÜK"

Burada yaşamanın maliyeti Berlin'den yaklaşık üçte iki daha düşük ve kiralar yüzde 90 daha düşük. Buna ek olarak, sağlık sistemi ve iklim yüksek oranda derecelendirilmiştir. Adana, bir önceki yıl listeye giren Antalya'dan daha çok oy alan Türk şehri olmuştur."

Listede yer alan diğer şehirler şöyle:

1. Trebinje, Bosna Hersek

2. Manizales, Kolombiya

3. Mangaluru, Hindistan

4. Qingdao, Çin

5. Batum, Gürcistan

6. Adana, Türkiye

7. Da Nang, Vietnam

8.Meknes, Fas

9. Coimbra, Portekiz

10. Osijek, Hırvatistan