Maaşlarına altı aylık periyotlar halinde enflasyon farkı kadar zam alan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027 Ocak ayı maaş artış oranını yakından takip ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında enflasyon aylık 1,84 yıllık yüzde 29,73 oldu.

Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından TÜİK'in Eylül ayı rakamlarını ilan etmesiyle birlikte, 2027 yılı başında maaşlara yansıyacak 3 aylık zam oranı da kesinleşti.

Temmuz 2026'da maaşlarını zamlı olarak alan emekliler için yeni dönem verileri birer birer açıklanıyor.

Temmuz 2026 Enflasyonu: %1,78

Ağustos 2026 Enflasyonu: %1,84

Eylül 2026 Enflasyonu: %1,84

Ağustos ayında yıllık enflasyonun %31,51 olarak gerçekleşmesinin ardından, Eylül ayında yıllık enflasyonun %29,73 seviyesine gerilemesiyle birlikte yeni zam döneminin ilk çeyreği tamamlanmış oldu.

İŞTE KESİNLEŞEN 3 AYLIK ZAM ORANI VE ENFLASYON FARKI

TÜİK'in Eylül ayı verisini duyurmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammı için cebine giren 3 aylık kesinleşen zam oranı %5,56 oldu.

Emeklilerin nihai zam oranının belirlenmesi için önümüzde Ekim, Kasım ve Aralık olmak üzere 3 aylık enflasyon verisi daha bulunuyor.

OCAK 2027 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları ve yıl sonu enflasyon beklentileri ışığında, geriye kalan 3 ayın verilerinin de eklenmesiyle Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak nihai zam oranının %10 - %15 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.