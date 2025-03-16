Simitçiler Odası’na baskı yapılarak simidin tanesinin 15 TL’den satıldığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘fırsatçı’ ihbarında da bulundu ve Aile Bakanlığı’nda, şehir hastanesi kantininde simitlerin 20-30 TL’ye satıldığını kaydetti. İlgezdi, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Asgari ücretli maaşı ile şu anda 373 simit alabilirken, 2002’de bu sayı 920 idi. Bir öğrencinin aldığı KYK kredisi ile alabildiği simit sayısı 225’ten 100’e düştü. Vatandaşın geçim sıkıntısı her geçen gün daha da derinleşiyor, ama iktidar çıkıp emekliye bin liralık zam yapıp bununla övünüyor. Gerçek şu ki, vatandaş artık kuru simide bile ulaşamaz hale geldi.”