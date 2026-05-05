Yılbaşında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine gerçekleşen enflasyon doğrultusunda yüzde 12.19 zam yapılmış, memur ve memur emeklilerine de enflasyon farkı dahil yüzde 18.6 zam verilmişti.

EMEKLİ MAAŞI 17 BİN 446 LİRAYA DÜŞTÜ

Hazine destekli en düşük emekli aylığı ise 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmıştı. 4 ayda yaşanan enflasyon yüzünden en düşük emekli aylığının alım gücü TÜİK enflasyonuna göre 2 bin 554 lira eriyerek 17 bin 446 liraya düştü.

ENAG hesabıyla ise en düşük emekli aylığının alım gücü 16 bin 899 liraya geriledi. Aynı dönemde en düşük işçi emeklisinin aylığı 2 bin 636 lira eridi, en düşük memur emeklisinin aylığı da 3 bin 547 lira kaybetti.

Yılın başında 22 bin 104 liradan 28 bin 75 liraya çıkarılan asgari ücret 4 ayda TÜİK enflasyonuyla 3 bin 585 lira eriyerek 24 bin 490 liralık alım gücüne indi.

Asgari ücretin alım gücü ENAG enflasyonuyla 5 bin 87 lira eridi, 22 bin 988 liraya geriledi.

MEMUR VE EMEKLİSİ YÜZDE 3.28 ALACAKLI

Memur ve memur emeklilerine yılın başında yüzde 11 toplu sözleşme zammı yapılmıştı.

Enflasyon 4 ayda yüzde 14.64 gerçekleştiği için memur ve memur emeklisinin yüzde 3.28 enflasyon farkı alacağı oluştu. Ancak bu alacak temmuzda ödenecek.

Enflasyon yüzünden yılbaşında 58 bin 305 lira olan en düşük memur maaşının alım gücü 7 bin 446 lira eriyerek 50 bin 859 liraya indi.