SÖZCÜ TV'deki Sözcü Masası programına konuk olan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, emekli bayram ikramiyelerini değerlendirdi.

Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, 2018’de bin lira olarak hayata geçirilmesinin ardından yıllar boyunca sınırlı artışlarla devam etti. Bingöl, 2018 yılında ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurban kesim ücretinin 850 lira olduğunu hatırlattı.

"İkramiye ile kurban kesip 150 lira da artırabiliyordunuz" diyen Bingöl, 2025 yılında ise bayram ikramiyesinin 4 bin lira olduğunu Diyanet İşler Başkanlığı'nın kurban kesim ücretinin 13 bin 500 lira olduğunu söyleyerek yılları karşılaştırdı.

MUHALEFETİN VAATLERİNİ İKTİDAR HAYATA GEÇİRDİ

Gazeteci Barış Terkoğlu ise 2108 yılındaki bayram ikramiyesinin muhalefetin vaadi olduğunu ve o yılın seçim yılı olduğunu hatırlattı. Ayrıca 3.600 ek gösterge, EYT ve ikramiye meselelerinin seçim dönemlerinde muhalefetin topluma vaat ettiğini iktidarın da hayata geçirdiğini belirtti. Muhalefetin olması gerektiğinin altını çizen Terkoğlu, "Demek ki muhalefet iktidar olamasa dahi toplumla iktidar arasındaki bazı ilişkileri toplum lehine değiştirebilen bir şey" ifadelerini kullandı. Muhalefet güçlü olursa bugün bile bazı şeyleri değiştirebileceğini söyledi.

EMEKLİ İKRAMİYESİNİN YILDAN YILA DEĞİŞİMİ

İlk üç yıl boyunca herhangi bir artış yapılmazken, ikramiyede ilk yükseliş 2021’de gerçekleşti. O tarihten sonra özellikle seçim dönemleri ve artan enflasyonla birlikte tutarlarda dikkat çekici artışlar yaşandı.

Uygulamanın başladığı 2018’de emeklilere bayram başına 1.000 TL ikramiye verildi. 2019 ve 2020 yıllarında ise tutar sabit tutuldu. 2021’de yüzde 10’luk artışla ikramiye 1.100 TL’ye yükselirken, 2022’de yeniden artış yapılmadı.

2023 yılına gelindiğinde, seçimler öncesinde ikramiye yüzde 82 oranında artırılarak 2.000 TL’ye çıkarıldı. 2024’te yüzde 50’lik artışla 3.000 TL olan bayram ikramiyesi, 2025 yılında ise yüzde 33,33’lük yükselişle 4.000 TL seviyesine ulaştı.

2026 yılı için emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Gözler, ekonomi yönetiminin alacağı kararlara ve enflasyon görünümüne çevrilmiş durumda.