Milyonlarca emeklinin gözü maaşlarına yapılacak zamma çevrilirken Ankara’da yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Ekonomi yönetimi ve AKP grubu tarafından hazırlanan alternatifli zam modellerinin Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) değerlendirilmesi bekleniyor.

Masadaki seçenekler arasında enflasyon artışına ek olarak refah payı ve seyyanen zam bulunurken, emekli maaşlarında en az 30 bin lira seviyesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Bayram ikramiyelerinin 5 bin liraya yükseltilmesi de gündemde.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM EKK GÜNDEMİNDE

Refah payı veya seyyanen zam seçenekleri, ilk yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında değerlendirilecek.

Alternatifli zam modellerinin bütçeye getireceği maliyet de hesaplandı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından emeklilere yapılacak iyileştirmenin kapsamı netleşecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE DE ZAM

Türkiye'de yer alan habere göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen 4 bin liralık ikramiyelerin artırılması da gündemde.

Son olarak 2025 yılında 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen, 2026 yılında ise aynı kalan ikramiyelerin 5 bin liraya çıkarılması değerlendiriliyor.

ERDOĞAN'A SUNULACAK...

Ekonomi yönetiminin hazırladığı alternatifli modeller, EKK'da ele alındıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmenin kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Yapılacak düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 30 bin lira civarına çıkarılmasının gündemde olduğu belirtiliyor.