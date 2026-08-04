Temmuz ayında yapılan maaş artışlarının ardından milyonlarca emeklinin gündeminde bu kez zam farkı ödemelerine çevrildi.

En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselmesini öngören düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, taban aylık alan milyonlarca kişi fark ödemelerinin yapılacağı tarihi merakla bekliyor.

Diğer yandan dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan verilerle birlikte Ocak 2027 döneminde yapılacak emekli zammına ilişkin ilk hesaplamalar da şekillenmeye başladı. Ekonomistlerin tahminlerine göre ocak ayında uygulanabilecek üç farklı zam senaryosu öne çıkıyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayında SSK emeklilerine zamlı maaşlar 17-28 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırıldı. Fakat taban aylık düzenlemesinin Resmi Gazete'de daha sonra yürürlüğe girmesi nedeniyle yaklaşık 5,1 milyon emekliye eski taban aylık üzerinden ödeme yapıldı.

Şimdi ise milyonlarca emekli Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklayacağı ödeme takvimini yakından takip ediyor.

Kurumun önümüzdeki günlerde yayımlayacağı takvim doğrultusunda maaş farklarının ağustos ayı içerisinde emeklilerin hesaplarına aktarılması öngörülüyor.

ZAM FARKINI KİMLER ALACAK?

Yapılan düzenlemeyle birlikte ek ödeme dahil aylığı 23 bin 552 liranın altında kalan emeklilerin maaşı Hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlanacak.

Böylece daha önce 20 bin lira taban aylık üzerinden ödeme alan milyonlarca emekli, 3 bin 552 liralık fark ödemesini almaya hak kazanacak. Düzenlemenin bütçeye maliyetinin ise yaklaşık 79 milyar lira olduğu hesaplanıyor.

2027 OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAMLAR GELDİ

TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,78 artış gösterdi. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 döneminde uygulanacak 6 aylık enflasyon farkının ilk verisi de netleşmiş oldu.

Önümüzdeki aylarda açıklanacak ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamlarıyla birlikte kesin zam oranı belli olacak. Ancak mevcut tahminler emeklilere yapılacak artışın hangi aralıkta olabileceğine ilişkin ilk ipuçlarını veriyor.

3 SENARYO MASADA

Sabah'ta yer alan habere göre, ekonomik beklentiler doğrultusunda üç farklı senaryo öne çıkıyor:

Merkez Bankası'nın yüzde 26 yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse: Emeklilere yaklaşık yüzde 7 zam yapılması bekleniyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,21 tahmininin gerçekleşmesi halinde: Zam oranının yüzde 9,72 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi'nin hazırladığı Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32 tahmininin gerçekleşmesi durumunda: Emeklilerin yüzde 10,67 zam alabileceği hesaplanıyor.