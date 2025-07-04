Kamuoyunda enflasyonun yüzde 1,7 civarında geleceği ve emekli aylıklarının 17 bin TL olacağı olacağı tahmin ediliyordu.

16 bin 800 TL'lik tahminler ise rakamın yine de 17 bin TL'ye yuvarlanabileceği yönündeydi.

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; TBMM'de AKP kulislerinde yöneticilerden bilgi almaya çalışan gazetecilere, en düşük emekli aylığının 17 bin TL olacağının söylendiği öne sürüldü.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise saat 15.30 sıralarında yaptığı açıklamayla en düşük emekli aylığını duyurdu.

ŞAKA GİBİ YUVARLAMA

16.880 lira 98 kuruş olan veya olması gereken en düşük emekli aylığı yalnızca 2 kuruş yukarıya yuvarlanarak 16.881 lira olarak belirlendi. Bu yuvarlamanın bütçeye maliyeti ise 80 bin lira olarak hesaplandı.