Milyonlarca emeklinin beklediği 4 bin liralık bayram ikramiyesinin 3 bin liralık bölümü hesaplara yattı

Buna göre emekli maaş ödeme tarihleri ayın 17,18,19'u olanlara ayın 24'ünde; maaş ödeme tarihi 20,21,22 olanlar ise 25 Mart'ta ödemelerini aldı.

Ayın 23, 24, 25, 26'sı itibarıyla ödeme alan emekliler ise 26 Mart tarihinde ödemelerini aldı. Bağ-Kur'lular 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 28 Mart'ta ödemelerini aldı.

TEKLİF MECLİS'TEN GEÇTİ

Bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KALAN BİN LİRA NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından kamuda mesailer 7 Nisan'da başlayacak.

Buna göre; ödeme takviminin 7 Nisan tarihinde duyurulması ödemelerin ise 8-11 Nisan tarihleri arasını kapsayan hafta içerisinde yatması bekleniyor.

Ayrıca düşük bir ihtimal de olsa; bayram ikramiyesi ödemelerin bir sonraki emekli aylığı ile de ödenebileceği senaryosu üzerinde duruluyor.