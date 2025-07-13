Emeklilerin sendika hayaline mahkemeden engel geldi. Ankara 4. İş Mahkemesi, kuruluşuna izin verilmeyen, kütük numarası dahi olmayan Emekli Meclisleri Sendikasının ‘kapatılmasına’ karar verdi. Bir grup emekli, 2023’te Emekli Meclisleri Sendikası’nı (EMS) kurmak için Ankara Valiliği’ne başvurdu. Sendikanın kuruluş dilekçesini işleme almayan Ankara Valiliği, sendika tüzel kişiliğini kabul etmedi, kütük numarası da vermedi. EMS, mevzuatta emeklilerin sendika kurmasını yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmadığını gerekçe göstererek, valiliği mahkemeye verdi.

‘ÜLKEDE KONJONKTÜR DEĞİŞTİ’

Ankara Valiliği de karşı atağa geçerek kuruluş izni vermediği EMS’nin kapatılması için Ankara 4. İş Mahkemesi’ne dava açtı. Geçen yıl açılan kapatma davası 11 Temmuz 2025’te görüldü.

Mahkemede savunma yapan EMS’nin avukatı ve sözcüsü Ali Ersin Gür sendikanın tescil kaydının yapılmadığını, tüzel kişiliğinin olmadığını, kapatılabilmesi için sendikanın önce tescil kaydının yapılması gerektiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etti. Ancak mahkeme, hukuken tüzel kişiliği olmayan EMS’nin istinaf yolu açık olmak üzere ‘kapatılmasına’ hükmetti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Tüm Emekli Sen Genel Sekreteri Ali Sürücü, mahkemenin olmayan bir sendikayı kapatarak hukuk tarihine geçtiğini söyledi. Sürücü, “Ülkede Anayasa değişmedi, kanunlar değişmedi. Ama konjonktür değişti. Hukuk gittikçe guguk oluyor. Hukuk sistemimiz olmayan bir kuruluşu kapatmayı başardı. Adalet vatanın temelidir. Maalesef vatanın temeli dinamitleniyor” dedi.

AİHM’e kadar yolu var

Avukat Ali Ersin Gür, alınan kararla hukukun bir kez daha ayaklar altına alındığını vurguladı ve “Bu dava bir üst mahkemeden döner diye düşünüyoruz’’ dedi. Sendikanın izleyeceği hukuk yolunu anlatan Gür, “İstinafa gideceğiz. Burada sonuç alamazsak Yargıtay’a, oradan da olumlu karar çıkmazsa Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. İç hukuk yolları tükenir ve hakkımız verilmezse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gideceğiz’’ diye konuştu.