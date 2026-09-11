Emekli temel ihtiyacını karşılamakta zorlanırken iktidar, emeklinin hakkını gasp etti. Emekliye katkı olsun diye 2026’da bütçeye konulan 1 trilyon 162 milyar liranın sadece 380 milyarı Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) aktarıldı.

Emeklinin hakkından kesilen 780 milyar liralık bu ‘kaynak’, 3.4 trilyon liraya tırmanan bu yılki bütçe açığını 2.6 trilyona düşürecek. Seneye de emeklinin hakkından 1 trilyon 452 milyar lira kesilecek. 2027 bütçesi en az 5.3 trilyon lira açık verecekken açık 3.9 trilyon liraya inecek.

MARTTA ÖDEME DURDU

2 yılda emekliden kesilip bütçeye yamanacak para 2.2 trilyon lirayı bulacak. Bu para bütçeye yamanmayıp emekliye verilse her bir emeklinin cebine 135 biner lira girecekti. SGK’ya bütçeden her ay ‘emeklilik devlet katkısı’ ve ‘sağlık devlet katkısı’ adı altında iki ayrı destek ödemesi yapılıyordu. Bu paralar bu yılın şubat ayına kadar düzenli ödendi. Ancak, mart ayında ödemeler bir anda durdu. Nisanda da kuruş ödeme yapılmadı.

Tepkiler üzerine mayıs ve haziranda eksik de olsa SGK’ya bir miktar para gönderildi. Toplam

ödeme 380 milyarda kaldı. İktidar temmuz ayında bir yasa çıkarıp SGK’ya yapılan bu katkı ödemelerini tamamen kaldırdı. Aylarca emeklinin parasından yapılan yasa dışı budama sonunda yasal dayanağa dönüştürüldü.

Eğer SGK’ya yapılan bu destekler kesilmeseydi bu yılın tamamında SGK’ya 380 milyar değil, 1 trilyon 162 milyar lira para girecek, bu da emekliye ilave zam imkanı sağlayacaktı. Ancak iktidar tercihini emekliden değil, bütçe açığını düşürmekten yana kullandı. Emekliye gitmeyen 782 milyar lira sayesinde bu 3.4 trilyon olacak bütçe açığı 2.6 trilyona düşecek.

2027’de her emekli 135 bin lira alabilirdi

İktidar emeklilik için yapılan devlet katkısını kesmese 2027 yılında SGK’ya en az 1 trilyon 450 milyar lira daha gönderilecekti. Ancak bu para yasa çıkarılıp kesildiği için SGK’ya seneye kuruş gönderilmeyecek. Bu sayede 2027 yılı bütçe açığı 5.3 trilyon gibi devasa rakamlara çıkacağı yerde 3.9 trilyonda kalacak. İktidar da bütçe açığındaki bu hamlesini ‘mali disiplin uyguladım’ diyerek dünyaya ilan edecek. 2026 ve 2027 yıllarında emeklinin hakkından ‘tasarruf’ edilecek 2.2 trilyon liralık bu kaynak tüm emeklilere dağıtılsa her bir emeklinin cebine 135 bin lira girecekti.