Mehmet Emre Öztürk



İktidar, emekçi ve emekli dışında hiçbir şeyden tasarruf etmiyor, özellikle de itibardan. Şatafat ve gösteriş için kesenin ağzı sonuna kadar açılırken, bu uğurda hiçbir fırsat kaçırılmıyor. UNESCO’nun her haziranın ilk haftasını Dünya Kahvaltı Günü ilan etmesi bizimkilere fırsat oldu. Herkes o günü ailesiyle, eş dostla sıcak bir kahvaltı keyfi olarak algıladı. Ancak kimsenin aklına gelmeyen yine bizim yöneticilerin aklına geldi ve dünya çapında elçiliklerimizde ‘kahvaltı şov’ yapıldı.



BİNBİR ÇEŞİT



Rusya’dan Endonezya’ya, Katar’a kadar bir çok ülkede ‘geleneksel Türk kahvaltısı’ organizasyonu düzenlendi. Aşçılar, garsonlar, elçilik çalışanları yabancı konukları ağırlamak için seferber oldu. Kahve, kuymak, menemen, simit için özel standlar kuruldu, yapımı davetlilere gösterildi. Davetli olarak gelen işadamları, politikacılar, sanatçılar, sosyal medya fenomenleri değişik lezzetlerle keyifli bir gün yaşadı. Böylece itibarımıza evelallah zeval gelmedi.



RUSYA



Kuş sütünün eksik olduğu kahvaltı sofrasıyla bizzat ilgilenen Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, hiçbir eksik olmaması için sofrayı dikkatle inceledi.





TUNUS



Büyükelçilik Rezidansı’nda düzenlenen etkinliğe Tunuslu sosyal medya fenomenleri, aşçılar, gastronomi alanında içerik üreten isimleri Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ağırladı.





ENDONEZYA



Cakarta Büyükelçiliği’ndeki kahvaltı davetinde iştah açıcı çeşitler vardı. Büyükelçi Prof. Dr. Talip Küçükcan ile Cakarta İletişim Müşavirliği organizasyonu düzenledi, konukları ağırladı.





MISIR



Kahire Büyükelçiliği’nde davetliler için onlarca masa kuruldu.





KUVEYT



Büyükelçiğin düzenlediği kahvaltıya seçkin davetliler katıldı.





KATAR



AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kardeşi olan Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, davetlileri Türk lokantasında ağırladı.





VAN'DA IRAKLI KONUKLARA KAHVALTI



Bir kahvaltı organizasyonu da Van’da yapıldı. Kentin kahvaltı kültürünü tanıtmak için onlarca masaya sofralar kuruldu. Yabancı misafirlerin ağırlıkta olduğu etkinliğe Irak’tan Erbil, Duhok ve Soran kentlerinin valileri ile belediye başkanları katıldı.



Kentin ileri gelenleri de kahvaltıda hazır bulundu. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva , “Otlu peynirimizden murtuğaya kadar yaklaşık 20 tescilli ve tescil yolundaki yöresel ürünümüzle bu sofra insanlığa sunulmuş bir mirastır” dedi.

Irak’tan 3 vali ve 3 belediye başkanının katıldığı kahvaltıda kentin ileri gelenleri ev sahipliği yaptı.



























