Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu yüzde 0.99 olarak duyurdu. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı enflasyon farkı da yüzde 17,76 olarak netleşti.



SGK mevzuatına göre söz konusu artış, emeklilerin kök aylıklarına doğrudan yansıtılırken, en düşük emekli maaşı alanların maaşlarında değişikliğe gidilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunulması gerekiyor.





Bu kapsamda cuma günü öğle saatlerinde AKP tarafından TBMM Başkanlığına sunulan torba yasa teklifine 'en düşük emekli maaşı' olan 20 bin TL'nin yüzde 17,76 zamlanarak 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi amacıyla yeni bir madde eklenirken, zamlı maaş bekleyen emeklilere kötü haber NATO'dan geldi.



NATO ZİRVESİ EMEKLİ MAAŞINDA RÖTARA NEDEN OLACAK



En düşük emekli maaşı alan milyonlarca emekli, zamlı maaşları için gün saysa da, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36. NATO zirvesi nedeniyle Meclis bir hafta boyunca kapalı olacak. 14 Temmuz'da yeniden mesaiye başlayacak Meclis'in 12. Yargı Paketi ve öğrenci affını içeren kanun tekliflerini gündemine alması beklenirken, en düşük emekli maaşında artış içeren torba yasa ise komisyon aşamasına sevk edilecek.





Normal şartlar altında her ayın 17'si ila 26'sı arasında yatırılan SSK ve Bağ-Kur maaşları, TBMM'deki takvim nedeniyle bu ay milyonlarca emekliye zamsız olarak yatacak.



Kök maaşı zam sonrası 23 bin 552 TL'nin üzerine yükselen emekliler, kanun teklifini beklemeden bu ayki aylıklarını da zamlı almaya devam edecek. Ancak halihazırda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşını alan milyonlarca emekli, bu ay yine 20 bin TL maaş alacak. Aradaki farkın ise gelecek ayın başında hesaplara yatırılması bekleniyor.