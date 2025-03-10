İstanbul'da 30 yıl boyunca özel sektörde çalışan ve daha sonra emekli olan Şerife Özcan, kurduğu seradan sonra hayatını değiştirdi. Sebze üretmeye başlayan Özcan, emekli olduktan sonra memleketi Giresun'a döndü. Hayallerini gerçekleştirdiğini ifade eden Özcan, şimdi aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Uzun yıllar boyunca İstanbul'da çalışan 54 yaşındaki Şerife Özcan, emekli olduktan sonra Giresun'a döndü. Kırsal yaşama dönen Özcan, burada sera kurdu ve sebze ekmeye başladı.

KURDUĞU SERADA SEBZE YETİŞTİRİYOR

Evinin etrafında sebze yetiştirmeye başlayan Şerife Özcan, aldığı destek sonrasında 240 metrekarelik bir sera kurdu. Kurduğu serada ilk yıl marul, pazı, karalahana, salatalık ve domates eken Özcan, daha sonra bu ürünleri satarak ailesine katkı sağlamaya başladı.

ÇOCUĞUNUN 15 CİVCİV ALMASIYLA BAŞLADI HER ŞEY

Çocuğunun 15 civciv almasından sonra köye yerleşme kararı aldıklarını söyleyen Özcan, köyde kendilerine bir hayat kurdular. Sera kurulumundan sonra büyük kazanımlar elde ettiğini kaydeden Özcan, "Sera kurulduktan sonra hem üretimimiz hem de kazancımız arttı. Bizim sebze fidesi bile yetiştirecek yerimiz yoktu. Şu anda fidemizi çok rahat yetiştiriyoruz. Fideleri sadece seraya değil, dışarıdaki alanlara da dikebiliyoruz." diye konuştu.

ÜRÜNLERİ TOPTAN SATIYORLAR

Köy yaşamını seven Şerife Özcan, sebzelerle uğramayı sevdiğini ve sıkılmadığını söyledi. Yetiştirdikleri ürünlerin tamamını sattıklarını ve toptan satış yaptıklarını kaydeden Özcani iyi bir gelir de elde ettiklerini ekledi.