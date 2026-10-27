YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çalışan memura 2023 yılında verilen seyyanen zammın emekli aylıklarına da yansıtılması için iki ayrı kanun teklifi verdi. Tekliflerle memur emeklilerine aylık 25 bin 153 lira, işçi ve esnaf emeklilerine ise aylık 22 bin 248 lira ek ödeme yapılması öngörülüyor.

İşçi emeklilerinin en düşük maaşının da ek ödeme ile birlikte 45 bin 800 liraya çıkarılması isteniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2023 genel seçimleri öncesinde memur emeklilerine seyyanen zam vaadinde bulundu ama sözünü tutmadı. Seçim sonrasında (Temmuz 2023’te) aktif çalışan memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam verildi ancak bu ilave ödeme memur emeklilerinin kök maaşlarına yansıtılmadı.

Özgür Özel

ASGARİ DE YÜKSELSİN

Özgür Özel, bu durumun düzeltilmesine yönelik kanun teklifi verdi. Teklif ile ek ücretin memur emeklilerinin yanı sıra halen memur kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan kamu görevlilerine de emekliliğe esas aylık tutarı ve prime esas kazanca eklenmesi de istendi. Böylelikle emeklilik maaşında büyük oranlı ücret azalması olmayacak. Özel, işçi ve esnaf emeklilerine 22 bin 248 lira ek ödeme yapılmasına yönelik kanun teklifinde de 14 milyon 554 bin 185 hak sahibinin bulunduğunu belirtti. Özel, emeklilerin 5.1 milyonunun 23 bin 552 liralık en düşük emekli aylığı aldığını hatırlattı. Özel teklifinin gerekçesinde daha önce asgari ücretin 45 bin 800 liraya yükseltilmesi yönünde yasa teklifi verdiklerini hatırlattı ve “Bu teklifle açlık sınırının oldukça altında bir gelirle yaşam mücadelesi veren emekli bir nebze olsun rahatlayacaktır” dedi.

OTOMATİK YANSITACAKLARDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023 yılında memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin seçim vaadini yerine getirmedi. Erdoğan “Memur maaşlarındaki artışı otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Seyyanen zam AYM’de bekliyor

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, 16 Şubat 2026’da Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi Komisyonu, dosyayı esastan incelemeye aldı. Dosyada memur emeklilerine yansıtılmayan seyyanen zammın hukuk devleti ve eşitlik ilkeleri ile Anayasa’da güvence altına alınan haklarına aykırı olduğu savunuluyor.Davanın hızlandırılması için 1 milyon imza kampanyası başlattı, Büyük Ankara Buluşmasıyla kitlesel emekli eylemi düzenlendi.

Emekliler aylıklara tepkili

Ek iş de yapsalar yine de yetmiyor

Emekliler, artan hayat pahalılığı karşısında aylıklarının yetersiz kaldığını belirtti. Osmaniye Kadirli’deki bir emekli, “Biz alıyoruz 25 bin lira, 8 bin lirayı torun alıyor, okuyor. Biz de 17 bin lirayla geçinmeye çalışıyoruz” derken, bir diğeri “Büyükşehirlerde bu maaş yetmez. Kirada oturursan işin içinden hiç çıkamazsın” ifadelerini kullandı.

40 BİN LİRA OLMALI

Bir başka emekli ise şöyle konuştu: “Emekli maaşının en az 40 bin lira olması lazım. Her şey pahalı, hayat pahalı. Görüyorsun işte adamların cebinde çay parası yok, park dolu, hepsi emekli. Çay parası olsa adam gider kahvede oturur, çayını içer. Okuyan çocuğum var, maaşım yetmiyor. Evim kira değil yine de yetmiyor, kargoda şoförlük yapıyorum.” (ANKA)