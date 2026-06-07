Milyonlarca memur ve emekli temmuz zammı için Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı haziran enflasyonunu bekliyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde haziran ayı için yüzde 1.52’lik enflasyon beklentisi oluşmuştu. Enflasyonun bu tahmin civarında gerçekleşmesi halinde temmuzda memur ve memur emeklileri yüzde 14.1, işçi ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 18.4 zam alacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 8.215 lira artarak 66.520 lira olacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı ise 3.672 lira artarak 23.672 liraya çıkacak.

SÖZCÜ, haziran enflasyonunun yüzde 1 ile yüzde 1.7 aralığında gerçekleşme tahminleri üzerinden maaş zamlarını hesapladı. Haziran enflasyonu yüzde 1 gelirse temmuzda işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 17.78, memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 13.54 olacak. Haziran enflasyonu yüzde 1.5 gelirse zam oranı sırasıyla yüzde 18.36 ve yüzde 14.1; enflasyonun yüzde 1.7 gelmesi

halinde de yüzde 18.6 ve yüzde 14.32 seviyesinde olacak.

PAHALILIĞA ÇARE DEĞİL

Hesaplamalar, bu enflasyon aralığında gelecek zammın hayat pahalılığına çare olmayacağını gösterdi. Örneğin, 58.305 lira olan en düşük memur maaşına, haziran enflasyonunun yüzde 1 gelmesi halinde 7.894 lira, enflasyonun yüzde 1.7 gelmesi halinde 8.349 lira zam yapılacak. Enflasyon bu tahmin aralığında gerçekleşirse, en düşük memur emeklisinin aylığında 3.760 lira ile 3.977 lira, en düşük emekli aylığında da en fazla 3.556-3.718 lira arasında değişen bir artış yaşanacak.

Yüzde 4.2’lik fark oluşabilir

Memur emeklileriyle işçi ve Bağ-Kur emeklilerine farklı zam yöntemi uygulanması emekliler arasında zam farklarına neden oluyor. Ocakta memur emeklisi aylıklarına yüzde 18.6 zam yapılırken, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinde bu oran yüzde 12.19’da kaldı, 6.4 puanlık fark oluştu. Temmuzda işçi ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklisinden 4.2 puan daha yüksek zam alabilir. Temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilecek memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı alacağı da yüzde 6.6 civarında olabilir.