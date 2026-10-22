Yeni Yol Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, en düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi ve bayram ikramiyesinin de asgari ücret kadar olmasını istedi. Cumhur İttifakı’ndan teklifi için destek isteyen Çalışkan, “Emekli maaşı sefalet ücretidir, emeklilik hayatı kabus haline geldi” dedi.

‘TORUNDAN SAKLANIYOR’

Çalışkan’ın 18 aydır TBMM’de görüşülmeyi bekleyen yasa teklifi, en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesini öngörüyor. Çalışkan, teklifinin gündeme alınmasını ve Genel Kurul’da görüşülmesini istedi. Ancak önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Meclis’te konuşan Çalışkan, “30-40 yıl hizmet eden vatandaşımız ikinci bahar beklerken sefalet ücreti alıyor. Sosyal devlet çöktü, emekliler market reyonlarında boynu bükük kaldı. Emekli torununu gördüğünde saklanan, bayram geldiğinde üzülen, pazardan ucuz sebze meyve toplayan oldu” dedi.

Son sıradayız

Dünyadaki 55 emeklilik sistemini inceleyen Küresel Emeklilik Endeksi’nde, Türkiye 19 Avrupa ülkesi arasında son sıraya yerleşti. Böylece Türkiye, emeklilik gelirlerinin yeterliliği, finansman yapısı gibi başlıklarında değerlendirilen Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük puanları aldı. Marsh CFA Enstitüsü’nün raporunda ek emeklilik modellerinin güçlendirilmesi de önerildi.