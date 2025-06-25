Milyonlarca emekli Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte netleşecek olan enflasyon farkını bekliyor. Hayat pahalılığı altında ezilen emekli maaşlarına enflasyon farkı yanında seyyanen zam veya refah payının verilip verilmeyeceği merak ediliyordu.

Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde yazan SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına ilişkin konuştu. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini aktaran İsa Karakaş, Ankara kulislerinde seyyanen zam veya refah payı verilmesine dair olumlu bir sinyal bulunmadığı belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 652 TL'YE ÇIKACAK

TÜİK verilerine göre, ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,37 olarak gerçekleşti. Mayıs ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte beş aylık toplam enflasyon farkı ise yüzde 15,09'a ulaştı. Zam oranının netleşmesi için yalnızca haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor.

Mevcut tabloya göre, SSK, Bağ-Kur, banka ve oda sandığı emeklilerinin maaşlarına en az yüzde 15,09 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte hâlihazırda 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı, yaklaşık 16 bin 652 TL seviyesine çıkacak.