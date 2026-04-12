Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı’nın memleketi Nevşehir’de gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katıldı. Burada konuşan Özel, sandık çağrısını yineledi ve şunları söyledi:

-Sandıktan kaçan, milletten kaçanın kaçacağı yer eninde sonunda bitecektir. O sandık bir şekilde gelecek. Ya erken seçim yapacaksın, milletin karşısına çıkacağız, kimi istiyorsa ona saygı duyacağız ya da tarihe ‘seçimden kaçan’ olarak geçeceksin.

-Demirel’in, Ecevit’in, Erbakan’ın, Türkeş’in, Özal’ın kaçmadığı sandıktan Tayyip Erdoğan kaçmaktadır.

-Onun için bir kez daha ifade ediyorum. Emekliler, çalışanlar için ara zam şarttır. Demokrasi için ara seçim şarttır. Ara seçimden vazgeçmemiz için getirin erken seçimi bu işi millet bitirsin.

Aileyle uğraşmak yiğit insan işi değil

“İBB tutuklularının aileleriyle uğraşmayın” diyen Özel, şöyle devam etti:

-Aileyle uğraşmak, eşle uğraşmak, babayla uğraşmak yiğit insan işi değildir, mert insan işi değildir.

-Ekrem Bey’in 82 yaşında babanın evine gidiyorlar. Kuyusunda para kasası arıyorlar. ‘Seninle oğlan hırsız, buraya kasaya koymuş olabilir’ diye. Evinin bahçesini üç günde bir dozerle kazıyorlar.

-Mehmet Murat Çalık’ın bir anası var. 85 yaşında. Mehmet Murat Çalık kanser hastası. İki günde bir hastanede. Anacığı pencerenin önünde.

-Akın Bey, Mehmet Murat Çalık’ın da anası var. Onu görüyor musun sen?”

Bize yapılanı başkasına yapmayacağız

Özel AKP ve MHP seçmenine de bir söz verdi:

-Nevşehir şahittir ki hem vallahi hem billahi… Ölesiye, inandığım bütün değerler üzerine söylüyorum. İktidar olacağız ve kimseye bize bu yaptıklarını yapmayacağız.

-Kimse şöyle düşünmesin; ‘Biz AK Parti’yi seçtik, onlar CHP’ye zulmettiler. Şimdi CHP gelirse bize zulmedecekler.’

-Biz temiz kalpli, inançlı, yürekli, vicdanlı insanlarız. Bizden kimseye kötülük gelmedi, gelmeyecek.

-Bizim iktidarımızda sadece bu kötülükleri yapan bir avuç çete mensubu hesap verecek.

Gençlere özgürlük sözü

MİTİNG alanında gençlerin yoğun olduğunu gören Özgür Özel, hem onların sorunlarına değindi, hem de söz verdi:

-İktidara geldiğimizde kıpır kıpır gençlerin yüzünü güldüreceğiz.

-Gençlere de sözümüz olsun; Türkiye’de bütün yasakları bitireceğiz.

-Yasaklar gidecek, özgür, yüzü gülen gençlerin Türkiye’si gelecek.

-Bizim iktidarımızda yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa gelecek.

-‘Gençlik burada başkanının yanında’ diye oradan alkış tutan bütün bu gençlere Nevşehir’den çok güçlü bir alkış, çok güzelsiniz.”

Mitinge katılanların görüşleri

DİLLERDE HEP SEÇİM VAR

İllede seçim Emeklilerin hali belli. Ülkemizin hali belli. Bu yaştan sonra biz rahat etmek istiyoruz. Artık bu iktidarı istemiyoruz yeter ki gitsin. En kısa zamanda seçim istiyoruz. Dolduk. Artık bıktık. Onun için seçim istiyoruz, seçim, seçim, seçim.”

Değişim şart Çiftçi olarak biz battık. Cumhurbaşkanımızı bir değiştirelim. Başka da bir diyeceğim yok. İçeri girersem ameliyatlı dizimle mahvolurum. Çok diyeceklerim var da diyemiyorum. İki dizimden de ameliyat oldum. Platin kondu. Ama duramadım geldim.”

Ülke elden gidiyor Ülkenin sorunları çok büyük. Ülke elden gidiyor. Ankara, Kayseri, her tarafı dolaştık. Ülkenin sorunları çok, gençliğin sorunları çok, hayvancılığın sorunları hepten çok. Bu memleketi bu hükümet bitirdi. İnşallah bunları def edip kurtulacağız.”

Çile çekiyoruz Özgür Özel’den başka seçeneğimiz yok. Bitti hayatımız. Biz emekliler bittik. Akşam eve geliyorum, eşimle kavga ediyorum. Pazara gidiyorum, ‘şunu al’ diyor, alıyorum, para bitiyor. Eve geliyorum, ‘neye harcadın’ diyor. Zeytinin kilosu 500 lira. Bin lira da kıyma alınca evde yine hesap vermek zorunda kalıyorum. Nedir bizim bu çektiklerimiz? Bu iktidara bir kere oy vermiştim ama çok pişmanım. Seçimi bekliyoruz.”

Ekmeğe muhtacız Gençlere yazık, üniversiteli çocuklar hep boşta geziyor. Pazar yerinde çalışan üniversiteli çocukları görüyorum ben. 20 bin liraya muhtaç etti bizi. Ekmeğe muhtaç olduk biz. Ben bir şey alamaz duruma düştüm. Türkiye’de 250 liraya biber, domatese yediğimizi duyduk mu? Ne oldu bu ülkenin topraklarına?”

‘Şimşek 19 Mart darbesinin mali kanadı’

19 Mart operasyonlarının ekonomiye maliyetinin 60 milyar dolar, İran savaşının maliyetinin 50 milyar dolar olduğunu söyledi. Özel AKP’nin ekonomi politikasına ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tepki gösterdi:

-Şimşek 19 Mart darbesinin mali kanadı. Ekrem Başkan’ı sabahın köründe evinden alıp tutuklayınca bir anda bütün dünya ‘Ya Türkiye’de ne oluyor, darbe oluyor’ deyip yatırımcılar kaçtı, borsa düştü.

-Dolar yükselmesin diye döviz rezervlerini yaktılar.Gitmiş Londra’da yatırımcı toplantısı yapıyor. 19 Mart’ın olduğu tarihi koymuş ‘Çoklu şoklar’ yazmış. ‘O dönem 60 milyar dolar rezerv yaktık’ diyor.

-Gelmiş İran’a, ‘Bu dönemde de 50 milyar dolar rezervimiz gitti, para kalmadı’ diyor. Türkiye’ye para davet ediyor.

-Kendi ağzıyla itiraf ediyor, diyor ki ‘Biz geçen sene İmamoğlu’na ve CHP’li belediyelere operasyon yapıp, ekonomiye 60 milyar dolar zarar vermeseydik, şimdi bu İran savaşından hiç etkilenmeyecektik.