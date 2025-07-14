3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yapılacak zam oranı yüzde 16,67 olarak kesinleşmişti.



Söz konusu zam, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre emeklilerin aylıklarına doğrudan yansıtılırken, en düşük emekli maaşındaki değişiklik içinse TBMM'de kabul edilen düzenlemenin yasalaşması beklendi.

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Son yıllarda Meclis'in yoğun çalışma temposu nedeniyle emekliler, zamlı aylıklarını ilk maaş döneminde almamakta, ay sonunda ya da devam eden ayın ilk günlerinde belirlenen takvimde emeklilere maaş farkları ödenmekteydi. Ancak bu yıl Meclis sürecinin hızlı geçmesinin ardından en düşük emekli maaşını 16 bin 881 TL'ye yükselten düzenleme 14 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Böylelikle en düşük emekli maaşı ödemeleri için ay sonunda ek bir takvim oluşturulmayacak, SGK zamlanan en düşük emekli aylıklarını 17-26 Temmuz tarihleri arasında emekliler için belirlenen maaş günlerinde tamamlayacak.