Bankaların 20 bin liranın altındaki işlemleri şube yerine ATM’den yapma zorunluluğu getirmesi, özellikle ileri yaştaki emekliler, dul ve yetimler için büyük mağduriyete dönüştü. Şubeden işlem yapmak isteyenlerden ek masraf alınırken, ATM’lere yönlendirilen yaşlı vatandaşlar hem teknolojiyle mücadele etmek zorunda kalıyor hem de dolandırılma korkusuy- la baş başa kalıyor.

Yaşadığı sıkıntıları SÖZCÜ’ye anlatan emekliler, “Eskiden 10 personelin yaptığı işi şimdi 3 kişi yapıyor. Masraftan kurtulmak için emekliyi makineye mahkum ettiler” dedi. ATM kullanmayı bilmeyen ya da yaşları nedeniyle işlem yapmakta zorlanan insanlar için bu durum adeta çileye dönüştü. Emekliler, “Birçok yaşlı vatandaş şifreyi tuşlayamıyor, ekranı göremiyor, parayı sayamıyor. Yardım istediğinde banka personeli yardımcı olmuyor. Dışarıda birinden yardım istese dolandırılmaktan korkuyor” diye konuştu.

Özellikle dul maaşı alan kadınların da ciddi sorun yaşadığını belirten emekliler, okuma yazması olmayan, eşinden maaş kalmış kadınların düşük aylıklarının bir bölümünü masraf olarak bankaya ödemek zorunda kaldığını ifade etti.

EK MASRAF

Emekliler, bankalarda sıra alınırken ekran üzerinden uyarıyla karşılaştıklarını, 20 bin liranın altındaki işlemlerden alınacak masraflar için onay istendiğini belirtirken, “Onaylarsak masraf ödüyoruz, onaylamazsak ATM’ye mahkum ediliyoruz” dedi. Kredi kartı ödemelerinde de aynı sıkıntının yaşandığını belirten emekliler, “Zaten kıt kanaat geçiniyoruz, bir de bankaya para ödemek zorunda kalıyoruz” eleştirisinde bulundu.

Özel düzenleme şart

Uzmanlar bankacılık hizmetlerinde dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu ancak yaşlı, engelli ve okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için özel düzenleme yapılması gerektiğini belirtiyor. Özellikle emekli maaşıyla geçinen vatandaşların temel bankacılık işlemleri için ücret ödemesinin sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığına dikkat çekiliyor.

‘Her şeyimizi aldınız kemiklerimiz sızlıyor’

Geçinemeyen bir emeklinin, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki AKP il binası önündeki isyanı yeniden gündem oldu. Emeklilerin AKP iktidarında nasıl yoksullaştırıldığını vurgulayan vatandaş, “Her şeyimizi aldınız, etimizi kemiğimizi sömürdünüz. Yiye yiye milletin ekmeği kalmadı, kemiklerimiz kaldı, onlar da artık sızlıyor. Torunum var, acaba ne yiyecek” diyerek tepkisini dile getirdi. Vatandaşın, “Bunların soyu İsrail’den mi geldi” çıkışı geniş yankı uyandırdı.