

Menteşe Belediyesi, artan yaşam maliyetlerine karşı sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 'Emekli Kafe' projesini Kent Meydanı'nda vatandaşların hizmetine sunmuştu. Belediye Meclisi'nin ağustos ayı oturumunda oy birliğiyle kabul edilen ek gelir tarifesiyle resmiyet kazanan tesis, kapılarını emeklilere açtı.

Emeklilerin bütçesine destek olmayı ve sosyal yaşamlarını desteklemeyi amaçlayan mekanda çay ve su 5 TL, Türk kahvesi ise 15 TL'den sunuluyor. Kütüphanesi, günlük gazete stantları, zeka oyunları ve ücretsiz arıtmalı su sebiliyle hizmet veren tesis; söyleşi, eğitim ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başladı.

BAŞKAN ARAS İÇİN SİYASİ KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Projenin meclisten oy birliğiyle geçmesinin ardından açıklamalarda bulunan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerek hemşerilerine uygun fiyatlı ve sıcak bir ortam sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtmişti.

Siyasi kulislerden edinilen bilgilere göre, Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın YENİ Parti'ye geçeceği iddia edildi. Hayata geçirdiği sosyal projeler ve meclisteki uzlaşmacı yönetimiyle öne çıkan Başkan Aras'ın, siyasi yolculuğuna YENİ Parti çatısı altında devam edecek olması Muğla ve Menteşe siyasetinde kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı.