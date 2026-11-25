Emeklilere ek zam hazırlığında yaş ve prim gün sayısı öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, emeklilerin geneline yönelik iyileştirme çalışmasını yıl sonundan önce tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ek zam açıklamasının ardından yürütülen çalışmada Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu yer alıyor.

"ÇALIŞMA HENÜZ BİTMİŞ DEĞİL"

Yılmaz, farklı yöntem ve alternatiflerin değerlendirildiğini belirterek hedeflerinin emeklilere enflasyonun üzerinde, hakkaniyetli bir iyileştirme yapmak olduğunu söyledi. Yaş ve prim gün sayısının bu çerçevede önemli unsurlar olduğunu vurgulayan Yılmaz, sürece ilişkin şunları kaydetti:

“Çalışma henüz bitmiş değil. Dolayısıyla bittiğinde Meclisimizin takdirine sunduğumuzda detayları kamuoyu da öğrenmiş olacak.”

Yılmaz, düzenlemenin kapsamını da “İşin özü, emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış” sözleriyle anlattı.

PRİM VE YAŞ İÇİN KADEME SEÇENEKLERİ

Prim gün sayısına göre kademelendirme olası seçenekler arasında gösterildi. Haberde örnek olarak 3.600 gün altı, 3.600-5.400 gün, 5.400-7.200 gün, 7.200-9.000 gün ve 9.000 gün üzeri aralıkları sıralandı. Bunlar açıklanmış kesin kademeler değil.

Haberdeki senaryoya göre prim günü arttıkça ek artışın da yükselmesi, yaş için ayrıca kademeler belirlenmesi ve en yüksek artışın 65 yaş üzerindekilere yapılması bekleniyor. Uygulama yöntemi için ise refah payı ve seyyanen artış olmak üzere iki formülden söz ediliyor. Hangi yöntemin uygulanacağı henüz kesinleşmiş değil.

OCAK ZAMMINDA TAHMİNLER NE SÖYLÜYOR?

Takvim'in kasım ayında güncellenen enflasyon tahminlerine dayandırdığı hesaplamalara göre, ocak ayındaki rutin artışın memur emeklilerinde yüzde 7,91-8,37, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9,97-10,43 aralığında olması bekleniyor. Bu oranlar kesinleşmiş zam oranları değil.

Haberde, enflasyon zammı ile ek iyileştirmenin kök aylıklara yansıtılması öngörülüyor. Bu durumda aylığın yüzde 4'ü veya yüzde 5'i oranındaki ek ödeme de yeni aylık üzerinden hesaplanacağı için artacak. Emekliler, kök aylıklarını e-Devlet'teki “Emekli Aylık Bilgisi” bölümünde “aylık tutarı” olarak görebiliyor.

TABAN AYLIK İÇİN KOŞULLU HESAP

Kaynakta aktarılan mevcut uygulamaya göre, kök aylığı ile ek ödemesinin toplamı 23 bin 552 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemesi Hazine desteğiyle bu tutara tamamlanıyor. Taban aylığın ocakta yükseltilmesi de gündemde. Hesaba göre, taban aylığa altı aylık enflasyon artışı uygulanırsa ödeme 25 bin 900-26 bin 8 lira aralığına ulaşabilecek. Ek iyileştirmenin taban aylığa da yansıtılması halinde bu tutarların aşılabileceği belirtiliyor.

Memur emeklilerinde ise 31 bin 526 lira olan en düşük aylığın, rutin ocak zammıyla enflasyon tahminlerine göre 34 bin 21-34 bin 166 lira aralığına çıkması bekleniyor. Ek iyileştirmenin etkisi, seçilecek formüle bağlı olacak.

Çalışma kapsamında alternatif formüllerin hazırlanması ve etki analizlerinin çıkarılması öngörülüyor. Uygulanmasına karar verilen formülün TBMM'ye sunulması planlanıyor.