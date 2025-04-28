2025 yılı başında yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliliker şimdi gözlerini ikinci bayram ikramiyesi ödemelerine çevirdi. Kurban Bayramı öncesinde yapılacak olan ikinci ikamiye ödemesi, zamlı tutarlarla haziran ayının ilk günlerinde hesaplara yatırılacak. Bu yıl Kurban Bayramı, 6 ile 9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı'nın 6 ile 9 Haziran tarihlerine denk gelmesi nedeniyle, emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin 2 ile 5 Haziran tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor.

Bayram ikramiyesinden yalnızca mevcut emekliler değil, aynı zamanda yeni emeklilik başvurusu yapanlar da yararlanabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Mevzuata göre, bayram ikramiyesinden yararlanmak için emekli aylığının, bayramın bulunduğu ayda bağlanmış olması gerekiyor.

Aylıklar, yapılan başvurunun ardından takip eden ay içerisinde bağlanıyor. Bu kapsamda, mart ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanlar ilk ikramiyeden yararlanmıştı.

Nisan ve mayıs aylarında başvuranlar ise ikinci ikramiyeye hak kazanacak. Özellikle mayıs ayı içinde başvuru yapanların, 1 Haziran itibarıyla aylıkları bağlanmış olacağı için, Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanmaları mümkün olacak.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH

İkramiye ödemesinden yararlanmak isteyenlerin mayıs ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunması şart. Başvuru süresinde tamamlanır ancak aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişmezse bile, emeklilik hakkı kazananlar aylıkları bağlandığında ikramiyelerini alabilecek. Öte yandan, mayıs ayı sonrasında başvuranlar için ikramiye ödemesi 2026 yılında başlayacak.

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARLARI

Bu yıl çıkarılan yasayla birlikte bayram ikramiyesi tutarı artırıldı. Buna göre emekli maaşı alanlar 4 bin TL ikramiye alacak. Ölüm aylığı alanların ikramiyeleri ise aylık oranına göre değişecek:

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara: 3 bin TL

Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanlara: 2 bin TL

Ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanlara: Bin TL

İki farklı dosyadan aylık alan hak sahiplerine ise, en yüksek ödeme yapılan dosya üzerinden ikramiye hesaplanacak. Bu tutarlar, Kurban Bayramı için de geçerli olacak.

Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerini almak için gün sayarken, yeni emekli olacak vatandaşların da mayıs ayı bitmeden başvuru yapması önem taşıyor.

Böylece hem zamlı ikramiyeden yararlanabilecekler hem de bayram öncesi maddi destek sağlamış olacaklar.