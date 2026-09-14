Ekonomik kriz ve yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle geçim mücadelesi veren emeklilere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden lokal projesi geldi. Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Karşıyaka’da yapılacak Emekliler Lokali’nin proje alanında incelemelerde bulundu. Şahin, projenin bölgedeki emekliler için önemli bir sosyal alan oluşturacağını söyledi.

265 METREKARELİK ALAN

Toplam 265 metrekarelik alanda yapılacak lokal, 130 metrekare kapalı alan, 90 metrekare teras ve 45 metrekare açık alandan oluşacak. Tesiste emeklilerin dinlenip sosyalleşebileceği lokal alanının yanı sıra mutfak, depo ve kadın, erkek ile engelli tuvaletleri bulunacak.

CEPHE DÜZENLEMESİ DE YAPILACAK

Emekliler Lokali projesinin yanı sıra Karşıyaka’daki caddede cephe düzenlemesi yapılması planlanıyor. Çalışmayla görüntü kirliliğinin giderilmesi ve bölgenin daha düzenli bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

“EMEKLİLERİMİZ KIYMETLİMİZ”

Şahin, emeklilerin toplum için önemli bir değer olduğunu belirterek, “Onlar bizim kıymetlimiz, bilgelerimiz; tecrübeleri ve hayata bakışlarıyla bizim hocalarımız” dedi.

Karşıyaka’da böyle bir alan bulmanın kolay olmadığını söyleyen Şahin, lokalin emeklilerin bir araya gelerek vakit geçirebileceği bir merkez olacağını ifade etti.