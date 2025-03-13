SON DAKİKA: Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) düşük enflasyon verileri yüzünden emeklilerin eksik zam aldığı iddiasıyla açtığı davada milyonlarca emekli ve çalışanı umutlandıran sürpriz karar geldi. Davayı ele alan Ankara 6.İdare Mahkemesi, çoğunluk oyuyla aldığı ara kararla TÜİK’ten, sır gibi sakladığı madde sepeti fiyatlarını eksiksiz olarak mahkemeye göndermesini istedi.

Kararı değerlendiren Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, “Bu ara karar, milyonlarca emekli, memur ve işçinin umudunu yeşerten çok önemli bir karardır. Verileri mahkemeden bile gizleyen TÜİK artık enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatını mahkemeye verecek, gerçekler ortaya çıkacaktır” dedi. 6. İdare Mahkemesi aldığı ara kararda, daha önce de yine ara kararla TÜİK’den ‘dava konusu işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin onaylı-okunaklı örneğinin’ istendiği, ancak TÜİK’in ara kararın gereğini yerine getirmediğine işaret etti.

15 GÜN SÜRE

Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için enflasyonun hesaplanmasına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ikinci kez istendiği belirtilen kararda “Ara kararın gereğinin yerine getirilmesi için bu kararın tebliğinden itibaren davalı idareye (15) gün süre verilmesine, ara kararı gereğinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğunun ve ara kararı gereğinin yerine getirilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği hususunun davalı idareye bildirilmesine, 12/03/2025 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi” denildi. Kararı değerlendiren Avukat Ali Erdem Gündoğan, SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı:

“Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açmış olduğu asılsız veri davasında mahkemenin ara kararı gereği TÜİK, 2024 yılı ilk 6 aylık enflasyon verilerini mahkemeye vermek zorunda olup mahkemenin kararını uygulamaması ayrıca Ceza Hukuku bağlamında suç teşkil edecektir. Mahkeme bu kararı oy çokluğu ile almış olup mahkemenin almış olduğu ara karar gereği TÜİK’ten veriler alındıktan sonra mahkemece ikinci bir ara kararla üniversitelerin istatistik ve ekonomi hocalarından oluşan bilirkişiler tarafından inceleme yaptırılacak olup incelemeden sonra mahkeme karar verecektir. Yargıya olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Mahkemenin hukuka ve hakkaniyete uygun bir karar vereceğine inanıyoruz. TÜİK’e hukuk devletinin bir kurumu olduğunu hatırlatıp mahkeme kararına uymasını ve TÜİK’in verileri mahkemeye sunmasını talep ederiz.”

KARAR SÜRECİ UZADI

Mahkeme, TÜİK’in enflasyon verilerinin yargılandığı davayı 3 Mart’ta duruşmalı olarak gerçekleştirmiş ve tarafları dinledikten sonra kararını 15 gün içinde açıklayacağını bildirmişti. Buna göre mahkemenin en geç 18 Mart’a kadar nihai kararını açıklaması bekleniyordu. Ancak mahkemenin TÜİK’ten 3 yıldır gizlediği belgeleri talep etmesiyle süreçte değişiklik oluştu. Mahkeme belgeleri göndermesi için TÜİK’e 15 gün süre verdiği için bu süre tamamlandıktan sonra mahkeme verileri inceleyip kararını daha ileri bir tarihte verecek.