Emekli gelirlerinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, ocak ayı enflasyon farkına ilave edilecek ek artış modelleri değerlendiriliyor.

Hazırlanan taslaklarda yalnızca emeklilerin değil, ölüm aylığı alan hak sahiplerinin de gelirlerinde güncelleme yapılması planlanıyor.

Yasal düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yasalaşarak ocak ayı maaş dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor.

KÖK AYLIK VE EK ÖDEMELERDE ÇİFT YÖNLÜ ARTIŞ

Mevcut enflasyon beklentilerine göre ocak ayında memur emeklilerine yüzde 7,91 ile 8,37 aralığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 9,97 ile 10,43 aralığında zam yapılması öngörülüyor.

Üzerinde çalışılan ek iyileştirmenin doğrudan kök aylıklara yansıtılması planlanıyor.

Emeklilere her ay kök maaşlarının yüzde 4'ü ile 5'i oranında ödenen ek ödeme tutarları, kök aylık baz alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle hem enflasyon artışı hem de olası ek zam sonrasında yükselecek olan kök aylıklar, ek ödeme tutarlarını da otomatik olarak yukarı çekecek.

PRİM VE YAŞ KRİTERİNE DAYALI KADEMELİ SİSTEM

Ek iyileştirme çalışmalarında tüm emeklilere sabit bir oran yerine, çalışma süresini ve yaşı esas alan kademeli bir formül üzerinde duruluyor. Değerlendirilen modele göre prim gün sayısı fazla olan emeklilerin artış oranı daha yüksek olacak.

Masadaki taslakta prim gün sayılarının; 3600 gün altı, 3600-5400 gün, 5400-7200 gün, 7200-9000 gün ve 9000 gün üzeri şeklinde gruplandırılması, yaş kriterinin de hesaplamaya dahil edilmesi seçenekler arasında yer alıyor.

TABAN AYLIK VE HAK SAHİPLERİNE ETKİSİ

Mevcut uygulamada kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 23 bin 552 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine hazine desteğiyle bu tutar ödeniyor. Yeni düzenlemede taban aylığın da yukarı yönlü güncellenmesi gündemde bulunuyor.

Taban aylıkta yaşanacak olası bir artış, ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin maaşlarına da hisseleri oranında yansıyacak.

Örneğin, en düşük emekli aylığının 30 bin liraya çıkarılması durumunda vefat eden eşinden dolayı yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanların en düşük ödemesi 17 bin 664 liradan 22 bin 500 liraya yükselecek.

Eşten maaş alıp çalışan ve ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan hak sahiplerine 15 bin liradan az ödeme yapılmayacak. Yüzde 25 oranında aylık alan yetim çocuklarda ise taban ödeme 5 bin 888 liradan 7 bin 500 liraya ulaşacak.

YASALAŞMA TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Ekonomik kurmayların nihai formül üzerinde uzlaşmasının ardından düzenleme yasa teklifi haline getirilecek. TBMM Genel Kurulu'nda 7 Aralık'ta başlayıp 20 Aralık'ta sona erecek bütçe maratonunun hemen ardından teklifin Meclis'e sunulması ve ocak ayı zamlarıyla eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.