Sosyal medyada hızla yayılan "Emeklilere ÖTV'siz araç satışı başladı" haberleri, araç hayali kuran vatandaşları heyecanlandırdı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, şu anki mevzuatta tüm emeklileri kapsayan genel bir ÖTV muafiyeti bulunmuyor. Bu haktan yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması şart.

MECLİS'TEKİ TEKLİF KİMLERİ KAPSIYOR?

Haberin odağındaki asıl gelişme ise TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi. Henüz yasalaşmayan bu teklif, sanılanın aksine tüm emeklileri değil; en az 10 yıl süreyle Bağ-Kur veya ÇKS kaydı bulunan belirli bir çiftçi ve esnaf grubunu hedefliyor. Eğer bu teklif yasalaşırsa, milyonlarca vatandaş için otomobil sahibi olmak bir hayal olmaktan çıkabilir.

GÜNCEL ÖTV MUAFİYETİNDE LİMİT ARTIRILDI

Mevcut durumda ÖTV muafiyetinden yalnızca engelli vatandaşlar yararlanabiliyor. 2026 yılı itibarıyla bu muafiyette üst sınır 2 milyon 873 bin liraya yükseltildi. Bu düzenleme ile birlikte lüks segmentteki birçok araç da muafiyet kapsamına girmiş oldu.

Önemli Şartlar:

-Araçta en az %40 yerli üretim katkısı olması gerekiyor.

-Alınan araç 10 yıl boyunca satılamıyor (2024 öncesi alınanlarda bu süre 5 yıl).

-Engel oranının %90 ve üzeri olması veya sağlık raporunda özel tertibat ibaresinin bulunması şart.

İŞTE EN UCUZ ALINABİLECEK 8 OTOMOBİL

Düzenleme hayata geçtiğinde veya mevcut muafiyet şartlarını taşıyanlar için piyasadaki en avantajlı modeller ve ÖTV'siz fiyat listesi şu şekilde şekilleniyor:

GÖZLER RESMİ GAZETE'DE

Şu an için emeklilerin tamamına yönelik bir ÖTV muafiyeti hakkı yürürlükte değil. Ancak Meclis’teki kanun teklifinin akıbeti, önümüzdeki günlerde binlerce kişinin araç sahibi olma stratejisini değiştirebilir.

Güncel gelişmeleri ve Resmi Gazete kararlarını takip etmek, yanlış bilgi kirliliğinden korunmak adına büyük önem taşıyor.