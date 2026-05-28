Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan bu son düzenlemeyle birlikte yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler için muafiyet şartları güncellenirken, Meclis gündeminde yer alan emeklilere yönelik ÖTV'siz araç iddialarının da sınırları belirlendi.

Kamuoyunda yoğun şekilde araştırılan "Emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi, şartlar belli oldu mu?" sorusu, mevcut kanun teklifinin içeriğiyle açıklık kazandı.

ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA YENİ MUAFİYET KRİTERLERİ

Yapılan yasal değişiklikle birlikte, yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ve bu durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı resmi sağlık kurulu raporuyla belirlenen vatandaşlar, 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnasından faydalanabilecek.

Türkiye'deki mevcut sistemde yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabilirken, bu oranın altındaki kişilerden özel tertibat şartı isteniyor.

Yeni düzenleme ise sürücü belgesi alamayan ortopedik engellilere de vergi avantajı sağlıyor. Muafiyet kapsamında edinilen araçların 10 yıl boyunca satılamaması kuralı ise geçerliliğini koruyor.

EMEKLİLERE ÖTV MÜAFİYETİ TEKLİFİNİN DETAYLARI

Emeklilerin araç alımında ÖTV'den muaf tutulmasına yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yasa teklifi henüz yasalaşmadı.

Komisyon ve Genel Kurul süreçleri devam eden teklif, şu an için yalnızca taslak aşamasında bulunuyor ve tüm emekli gruplarını kapsamıyor.

Kamuoyunda oluşan beklentinin aksine SSK (4/1-a) işçi emeklileri ile Emekli Sandığı mensubu memur emeklileri yasa teklifinin dışında tutuldu. Düzenlemenin yasalaşması halinde, hak sahipliğinin sadece belirli kriterleri karşılayan Bağ-Kur emeklileriyle sınırlı kalması öngörülüyor.

TEKLİFTEN HANGİ EMEKLİLER YARARLANABİLECEK?

Meclis’teki kanun teklifi metnine göre ÖTV muafiyetinden yalnızca şu şartları taşıyan kişiler faydalanabilecek:

-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde yer alanlar,

-5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.

ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDAKİ ARAÇ LİMİTLERİ VE MOTOR HACMİ

Yeni düzenleme kapsamında ÖTV muafiyeti uygulanabilecek araçların taşıması gereken teknik özellikler ve fiyat üst sınırları şu şekilde belirlenmiştir:

-Motor silindir hacmine bakılmaksızın, vergiler dahil toplam satış bedeli 2.873.972 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep ve station wagon tipi araçlar,

-Motor silindir hacmi 1.6 litreyi (1600 cm³) geçmeyen binek otomobiller,

-Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü aşmayan, eşya taşımaya uygun açık veya kapalı kasalı kamyonet, van ve panelvanlar,

-Motor silindir hacmi sınırlaması olmaksızın tüm motosiklet modelleri.

MUAFİTET ŞARTLARINA UYGUN YERLİ ÜRETİM ARAÇ MODELLERİ

Sistemde en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olma şartı aranması sebebiyle, muafiyet limitlerine giren güncel marka ve modeller şunlardır:

-Togg: T10X ve T10F

-Fiat: Egea Sedan, Egea Cross ve Ulysse

-Renault: Clio, Megane Sedan ve Duster

-Hyundai: i20 ve Bayon (Hyundai modellerinde ÖTV istisnalı fiyatlar modeline göre 927.000 TL ile 1.275.000 TL arasında değişmektedir.)

-Toyota: * Corolla Benzinli: 1.5 Vision Plus Multidrive S, 1.5 Dream Multidrive S, 1.5 Dream X-Pack Multidrive S, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S, 1.5 Passion X-Pack Multidrive S

-Corolla Hybrid: 1.8 Hybrid Dream e-CVT, 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT, 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT, 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

-Toyota C-HR Hybrid: 1.8 Hybrid Flame e-CVT, 1.8 Hybrid Passion e-CVT, 1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT, 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT, 1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT