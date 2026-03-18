Türkiye’de emeklilerin yaşam standartlarını artırmak amacıyla CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, kamuoyunda büyük heyecan yarattı.

Ancak dijital mecralarda yayılan "yürürlüğe girdi" haberlerinin aksine, teklif henüz TBMM Genel Kurulu’ndan geçmedi. Şu anki aşamada komisyon incelemesi beklenen düzenlemenin kaderini, önümüzdeki günlerde yapılacak oylamalar belirleyecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Hazırlanan taslağa göre bu hak, tüm emeklileri kapsamıyor. Düzenleme öncelikli olarak "vefa borcu" prensibiyle şu grupları hedefliyor:

Esnaf ve Sanatkârlar: 5362 sayılı Kanun kapsamında meslek odasına kayıtlı olarak faaliyet göstermiş emekliler.

Bağ-Kur Emeklileri: 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında emekli olanlar.

Çiftçiler: ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) üzerinden tarım Bağ-Kur’u ile emekli olanların da kapsama alınması için ek önergeler üzerinde duruluyor.

*SSK (4/1-a) kapsamındaki işçi emeklileri ve Emekli Sandığı’na bağlı memur emeklileri şu anki mevcut teklif metninde düzenleme dışında tutulmuş durumda.

5 YIL KURALI VE SATIŞ YASAĞI DETAYI

Sadece bir "indirim" değil, aynı zamanda bir "kullanım şartı" getiren teklifte suistimalleri önlemek için katı kurallar bulunuyor. Eğer teklif bu haliyle yasalaşırsa:

Süre Sınırı: Emekli olan vatandaş, emeklilik tarihinden itibaren ilk 5 yıl içerisinde bu haktan yararlanmak zorunda.

Devir Yasağı: ÖTV muafiyetiyle alınan araç, 5 yıl boyunca bir başkasına satılamayacak veya devredilemeyecek.

Vergi İadesi: Aracın 5 yıl dolmadan satılması durumunda, başlangıçta ödenmeyen ÖTV tutarı faiziyle birlikte devlet tarafından geri tahsil edilecek.

SADECE BİNEK OTOMOBİLLERİ KAPSIYOR

Düzenleme sadece bireysel ulaşımı kolaylaştırmayı amaçladığı için kapsam binek otomobillerle sınırlı tutuldu. Ticari araçlar veya lüks segmentteki araçların bu muafiyete girip girmeyeceği, yasalaşma sürecinde yayımlanacak olan yönetmelikle netleşecek.

GÖZLER RESMİ GAZETE'DE

Emekli esnaf ve sanatkârlar için bir "nefes borusu" olarak nitelendirilen bu teklifin yasalaşması halinde, uygulama usulleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

Emeklilerin mağduriyet yaşamaması için "yasalaştı" şeklindeki asılsız haberlere itibar etmemeleri ve süreci Resmi Gazete üzerinden takip etmeleri büyük önem taşıyor.