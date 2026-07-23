Engelli vatandaşlar için ÖTV istisnasında yapılan limit artışı, emekliler arasında da büyük bir beklenti oluşturdu.

Ancak emeklilere ÖTV'siz araç imkânı sağlayan düzenleme henüz yasalaşmadı. TBMM'ye sunulmuş bir kanun teklifi bulunsa da teklif henüz Genel Kurul'da oylanmadı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmedi. Dolayısıyla şu an için emeklilere yönelik aktif bir ÖTV muafiyeti uygulaması bulunmuyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER OLACAK?

Henüz resmi şartlar netleşmemiş olsa da Meclis gündemine gelen tekliflerde ve kamuoyuna yansıyan taslaklarda şu kriterler öne çıkıyor:

Emekli statüsü: Hak sahibinin resmi olarak emekli olması.

Tek hak kullanımı: İndirimden yalnızca bir defaya mahsus yararlanılabilmesi.

Satış yasağı (5 Yıl Şartı): Alınan aracın en az 5 yıl boyunca başkasına devredilememesi veya satılamaması.

Segment kısıtlaması: İndirimin sadece binek otomobiller için geçerli olması, ticari araçların kapsam dışı tutulması.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğine dair henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Sürecin tamamlanabilmesi için kanun teklifinin önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, ardından Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

ÖTV'SİZ EMEKLİ ARACI MARKALARI HANGİ MODELLER OLABİLİR?

Düzenleme yasalaşırsa, belirlenecek fiyat ve motor hacmi limitleri dahilinde yerli ve ithal birçok model kapsama girebilecek. Gündemdeki öne çıkan markalar şunlar:

Togg

Fiat & Renault

Hyundai & Toyota

Opel & Peugeot

Volkswagen, Citroën & Dacia

MEVCUT ÖTV MUAFİYETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Kamuoyunda emekli düzenlemesiyle sık sık karıştırılan mevcut ÖTV istisnası, engelli vatandaşlarımız için geçerlidir. Resmi Gazete'de yayımlanan son güncellemeye göre engelli ÖTV muafiyetinin detayları şu şekildedir:

ENGELLİ ÖTV MUAFİYETİ LİMİTİ VE KAPSAMI

Fiyat Üst Limiti: Vergiler dahil 2.873.900 TL (veya binek otomobillerde 2.873.972 TL) altındaki araçlar muafiyet kapsamındadır.

Motor Hacmi: Binek otomobillerde 1.6 litreyi, panelvan ve pick-up gibi araçlarda ise 2800 cm³’ü geçmeme şartı aranır.

Araç Tipleri: Binek otomobil, panelvan, pick-up, ATV, jeep ve station wagon gibi taşıtlar kapsama dahildir.

Örnek Muafiyetli Modeller (Engelli Kapsamında):

Toyota: Corolla Benzinli, Corolla Hybrid ve C-HR Hybrid modellerinin belirli donanımları.

Hyundai: i20 ve Bayon modelleri (fiyatları muafiyet kapsamında 927.000 TL ile 1.275.000 TL arasında değişmektedir).