Emeklilere yönelik ek zam düzenlemesi için kritik süreçte bugün Beştepe’de önemli bir zirve gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek; zirvede ekonomi yönetimi ile AK Parti kurmayları bir araya gelecek.

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik altyapısını oluşturduğu ek zam taslağı ele alınacak. Kulislerden yansıyan bilgilere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü süreçte farklı zam senaryoları ve bu alternatiflerin bütçeye getireceği maliyet hesapları tamamlandı.

Bütçeden emekliler için 700 ila 800 milyar lira arasında bir kaynak ayrılmasının planlandığını aktaran AK Parti kaynakları, temel amaçlarının bu kaynağın emekliler arasında en hakkaniyetli biçimde paylaştırılması olduğunu vurguladı. Söz konusu dağılımda, sigortalılık süresince ödenen toplam prim gün sayısının ana kriter olarak baz alınacağı ifade ediliyor.

AYRIMI OLMAMALI

AK Parti kulislerinde konuşulan senaryolara göre, en düşük emekli aylığının 30 bin lira seviyelerine yükseltilebileceği belirtilirken, ek zam sürecinde "çalışan ve çalışmayan emekli" ayrımı yapılmasına yönelik öneriler kabul görmüyor.

Mevcut veriler Türkiye genelinde yaklaşık 2,3 milyon çalışan emeklinin bulunduğuna işaret ederken, bu gruba daha düşük oranda zam yapılmasının kayıt dışı istihdamı tetikleyebileceği değerlendiriliyor. AK Partili bazı yöneticiler, ayrım yapmak yerine emeklilerin ödedikleri prim gün sayılarının zam oranlarında belirleyici olması gerektiğini savunuyor.

Türkiye Gazetesi'nden yer alan habere göre, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylıklarına yönelik geçmişte yapılan yasal düzenlemelerin sistemde bir dengesizliğe yol açtığını vurguladı. Kaynaklar, 3 bin 600 gün prim ödeyenlerle asgari ücret üzerinden 7 ila 8 bin gün prim ödeyenlerin aynı seviyede en düşük aylığı almasının büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

Bu durumun sistemde kalmayı ve daha fazla prim ödemeyi anlamsız hale getirdiği ifade edilirken, prim gün sayısının esas alındığı kademeli bir ek zam modelinin uygulanmasına yüksek ihtimal veriliyor.

20 ARALIK'IN ARDINDAN MECLİS GÜNDEMİNDE