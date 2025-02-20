Birçok kişi, çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceğini düşünüyor. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, emeklilerin maaşlarını kaybetme durumlarıyla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Yani, çalışan emeklilerin maaşları kesilmeyecek.

KADINLAR VE DUL MAAŞI ALANLAR İÇİN 3 MAAŞ HAKKI

Çalışan emekliler için, kadınlar ve eşinden maaş alanlar açısından da önemli bir detay var. Bu kişilerin üç maaş alma hakkı mevcut.

Yani emekli maaşlarının yanı sıra, eşinden ölüm maaşı (dul maaşı) ve çalışma ücretleri de alınabiliyor. Bu durum, birçok emeklinin gelirini önemli ölçüde artırıyor.

EMEKLİ ÇALIŞANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?

Yasalara göre, emeklilerin çalışmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Emekliler, ister hizmet akdine bağlı olarak çalışabilir, ister kendi nam ve hesaplarına, isterlerse de kamu sektöründe görev alabilirler.

ÇALIŞAN EMEKLİLERİN PRİM DURUMU

Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışan emeklilere, Sosyal Destek Primi (SGDP) ödenir. Bu prim, hizmet akdiyle çalışanlarda işveren tarafından ödenir. Ayrıca, bu prim emekli maaşlarından kesilemez. Bağ-Kur kapsamında kendi işini yürüten emekliler ise SGDP ödemezler.

EMEKLİ AYLIKLARI KESİLECEK Mİ?

Şu anda çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesi söz konusu değildir. Çalışan emekliler, emekli maaşlarını ve çalışma ücretlerini aynı anda almaya devam edebilecekler. Ancak, emekli olduktan sonra memuriyet görevine başlayanların maaşları kesilir. Memuriyet bitince ise maaşları yeniden düzenlenerek bağlanır.

KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

2008 yılı sonrasında sigortalı olanlar, ileride emekli olduklarında çalışmaya devam ederlerse maaşlarının kesilmesi durumu ile karşı karşıya kalabilirler. 2008 Ekim ayından sonra sigortalı olmuş ve ileride çalışmaya devam edenler için geçerli olan bu durum, şu an için uygulanabilir durumda değildir.

YENİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NE ZAMAN UYGULANACAK?

2008 Ekim ayından sonra emeklilik için 7.200 gün, yani 20 yıl prim ödemesi gerekmektedir. Ayrıca yaş şartları da erkekler için 61, kadınlar için ise 58 olarak belirlenmiştir. Bu şartlar doğrultusunda sigortalı olanların prim ödeme süreleri, 2028 yılında tamamlanmış olacak. Ancak şu an için bu şartlarda emekli olmuş kişi bulunmamaktadır.

3 MAAŞ HAKKI NASIL ALINIYOR?

Eşi vefat eden kişiler, erkek veya kadın fark etmeksizin ölüm maaşı (dul maaşı) alabiliyor. Bu maaş, kişinin çalışması ya da emekli olması durumunda kesilmez, ancak oranları yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşer.

Eşinden ölüm maaşı alan bir emekli, hem dul maaşı, hem de kendi emekli maaşını aynı anda alabilir. Ayrıca, işyerinde çalıştığı takdirde hem ölüm maaşı hem de çalışma ücretini alması mümkündür.

ÇİFT AYLIK ALMA DURUMU

Ölen kocasının maaşını alan bir kadın, emekli maaşını da alabiliyor. Yani, çift maaş alabilir. Ayrıca, dul kadın hem kocasından aldığı maaşla hem de çalıştığı yerden aldığı maaşla geçimini sağlayabilir. Çalışmaya devam ederse, emeklilik şartları oluşursa emekli de olabilir.

KIZ ÇOCUKLARININ MAAŞ DURUMU

Eğer kız çocuk çalışmıyorsa, ölen anne veya babasından ölüm maaşı alabilir. Ancak kız çocuk, çalışmaya başlarsa, SSK ya da Bağ-Kur'dan bağlanan aylık kesilir. Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık ise, kız çocuk SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışsa bile kesilmez. Ancak memuriyet görevine başlarsa bu maaş kesilir.

Yani bu bilgiler ışığında, çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Emekliler, hem çalışarak hem de maaşlarını alarak hayatlarını sürdürebilirler. Ayrıca, dul maaşı ve emekli maaşı bir arada alınabildiği için, bazı emekliler üç maaş birden alabilme avantajına sahip. Ancak, 2008 sonrası sigortalı olanların ileride çalışmaya devam etmeleri durumunda maaşlarında kesintiler olabileceği unutulmamalıdır.