Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ve ağustos ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emeklinin gözünü çevirdiği Ocak 2027 zam tablosunda ilk rakamlar şekillenmeye başladı.





Emekliler ‘2027 maaşı ne kadar olacak?’ sorusunu tartışırken kesin zam oranının belirlenebilmesi için yılın ikinci yarısına ait kalan dört aylık enflasyon verisinin de açıklanması gerekiyor. Böylece TÜİK verilerinin de tabloya eklenmesiyle 6 aylık net orana ulaşılacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİYE 'SADAKA' GİBİ ZAM



İki aylık verilere göre oluşan yüzde 3.65’lik taban, sonraki ayların enflasyon rakamlarıyla katlanarak artacak.





Uzmanlar özellikle eylül ve ekim döneminde aylık enflasyonların yüzde 2’nin üzerinde gelmesi halinde SSK ve BağKur emeklilerinin ocak zammının yüzde 10’un üzerine çıkmasını beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8-12 arası, memur emeklileri yüzde 7-9 civarında zam alırsa en düşük emekli aylığı 26-27 bin lira arasında olacak.





