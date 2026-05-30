Türkiye'deki milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklisini ilgilendiren Temmuz 2026 maaş zammı dönemi için geri sayım hızlandı.

Kurban Bayramı ikramiyelerini hesaplarında gören emekliler, şimdi rotayı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verisine çevirdi. 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da ilan edilecek rakamlar, emeklinin refah payı ve kök maaş düzenlemesinde belirleyici rol oynayacak.

EMEKLİ İÇİN %14,64 ZAM ŞİMDİDEN CEPTE

TÜİK'in ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan 4 aylık verilerine göre enflasyon kümülatif olarak %14,64 olarak gerçekleşti. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yasal olarak en az %14,64'lük bir artışı şimdiden garantilediğini gösteriyor. Bu orana göre mevcut maaşlar şu şekilde güncellenecek:

20.000 TL alan emekli: 22.928 TL

25.000 TL alan emekli: 28.660 TL

30.000 TL alan emekli: 34.392 TL

MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi ve Enflasyon Raporu verilerine göre, 6 aylık enflasyonun %18,50 ila %18,58 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Eğer bu tahminler tutarsa, en düşük emekli aylığı (taban aylık) 20 bin TL seviyesinden 23 bin 716 TL bandına tırmanacak.

DÜŞÜK KÖK MAAŞ ALANLAR İÇİN İKİ FORMÜL MASADA

İlk 6 aylık net enflasyon, emeklilerin kök aylıklarına doğrudan yansıtılacak. Ancak kök maaşı yasal taban sınırın altında kalanlar için hükümetin ikinci bir hamle yaparak taban aylıkları yukarı çekmesi ve aradaki farkı seyyanen düzenlemeyle kapatması bekleniyor.

KURUŞU KURUŞUNA TEMMUZ DÖNEMİ EMEKLİ MAAŞ TAHMİN TABLOSU

Mevcut Maaşı 20.000 TL olan emekliler için:

%14,64 kesinleşen zamla: 22.928 TL

%18,50 Merkez Bankası raporu tahminiyle: 23.700 TL

%18,58 piyasa anketi beklentisiyle: 23.716 TL

Mevcut Maaşı 22.000 TL olan emekliler için:

%14,64 kesinleşen zamla: 25.221 TL

%18,50 Merkez Bankası raporu tahminiyle: 26.070 TL

%18,58 piyasa anketi beklentisiyle: 26.088 TL

Mevcut Maaşı 25.000 TL olan emekliler için:

%14,64 kesinleşen zamla: 28.660 TL

%18,50 Merkez Bankası raporu tahminiyle: 29.625 TL

%18,58 piyasa anketi beklentisiyle: 29.645 TL

Mevcut Maaşı 30.000 TL olan emekliler için:

%14,64 kesinleşen zamla: 34.392 TL

%18,50 Merkez Bankası raporu tahminiyle: 35.550 TL

%18,58 piyasa anketi beklentisiyle: 35.574 TL

Mevcut Maaşı 35.000 TL olan emekliler için:

%14,64 kesinleşen zamla: 40.124 TL

%18,50 Merkez Bankası raporu tahminiyle: 41.475 TL

%18,58 piyasa anketi beklentisiyle: 41.503 TL

Mevcut Maaşı 40.000 TL olan emekliler için:

%14,64 kesinleşen zamla: 45.856 TL

%18,50 Merkez Bankası raporu tahminiyle: 47.400 TL

%18,58 piyasa anketi beklentisiyle: 47.432 TL