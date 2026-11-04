Türkiye, 2027’yi de vergilerden harç ve cezalara kadar uzanan zam fırtınası ile karşılayacak. Yeniden değerleme oranı ile iğneden ipliğe yüzde 27.83 zam yapılacak. Milyonların maaş zammında yine erozyon yaşanacak. Resmi verilerin ardından emeklinin 4 aylık enflasyon farkı yüzde 8.29 oldu. Orta Vadeli Program’daki (OVP) tahminler gerçekleşirse emeklilerin maaş zammı yüzde 9.04, memur zammı yüzde 7’de kalacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon verilerini paylaşması ile SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için temmuz-ekim aylarını içeren 4 aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 8.29 oldu.

‘ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI’

İnsan onuruna yakışır bir ücret için farklı kentlerde eylemler düzenleyen emekliler için yapılabilecek

düzenlemeler de gündeme geldi. Seyyanen zammın yüzde 10 civarında olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 26 Ekim Pazartesi günü Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda emeklilere de değindi. Erdoğan, “İnşallah 2027 bütçesinde, başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz” demişti. Bu kapsamda ocakta maaş zamlarına ilave zam beklentisi oluştu.

4 aylık enflasyonun bu oranı aşmasının ardından memur zammı için yüzde 1.21 enflasyon farkı oluştu. Buna, 2027’nin ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5’lik toplu sözleşme artışı da uygulanacak. Böylece memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 6.27 olarak ortaya çıktı. Bu kapsamda yılın geri kalanında enflasyon verisi sıfır olarak açıklansa dahi zam oranları yüzde 8.29 ile yüzde 6.26’da kalacak.

Zam oranı yüzde 10’u bulabilir

OVP’de yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4, Merkez Bankası’nın son piyasa katılımcıları anketinde ise yüzde 29.63 olarak tahmin edildi. OVP tahmini gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 9.04, memur ve memur emeklileri maaşı da yüzde 7’lik artış olabilir. Merkez’in anketindeki tahmine göre de SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 10.08, memur ve memur emeklisi aylıkları yüzde 8.02 artabilir.