Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı emekli düzenlemesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten yeni bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Meclis’te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır.”

SEYYANEN ZAM YAPILSA BİLE

Şimşek, “Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu daha adaletli bir yaklaşım olur. Seyyanen artış olsa da bu husus gözetilecek. Dolayısıyla herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre, seyyanen artışta da bir farklılaşmaya gidilmesi üzerinde çalışılıyor.Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir diye düşünüyorum” dedi.

LİSTELER AÇIKLANSIN

Fondan nemalananların bulunduğu listenin açıklanmaması ile ilgili konuşan Bakan Mehmet Şimşek, fon krizinde listelerin açıklanmasını tercih ettiğini açıkladı: Şimşek, “Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim. Şu ana kadar hazinenin bir kuruş kaynağı ödemelerde kullanılmadı. İhmali ve suistimali olanlar varsa hesap verecektir” dedi.