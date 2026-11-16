Emekli maaşlarına yapılacak zam henüz kesinleşmezken, Beştepe'den konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, zam düzenlemesinde farklı seçenekler üzerinde çalışıldığını belirterek, nihai kararın Meclis tarafından verileceğini söyledi.

Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nihai karar Meclisimizde. Kura bağlı bir sistem var, enflasyona bağlı artışlarda bir kanun gerekmiyor ve güncellemeler yapılıyor ama bunun üzerine bir şey yaptığınız zaman kanuni bir düzenlemeyle yapmak gerekiyor. Biz de o çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm emeklileri kapsayacak iyileştirme çalışmasında desteklerin yaş ve prim gününe göre farklılaştırılmasının planlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre, emekli maaşlarına yapılacak zam için farklı formüller değerlendiriliyor. Düzenlemeyle amaçlanan ise enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlamak.

O FORMÜL RAFA KALKTI

Başlangıçta Ankara kulislerinde tüm emeklilere 10 bin ila 15 bin TL arasında seyyanen zam yapılması seçeneği yüksek sesle dile getiriliyordu. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçesine ilişkin verilerin değerlendirilmesiyle birlikte bu formüle yönelik beklentiler değişti.

Yapılan teknik incelemelerde, ek bütçe oluşturulmadan söz konusu tutarlardaki seyyanen artışın yıl boyunca karşılanamayacağı tespit edildi. Maliyet hesaplarının ardından milyonlarca emeklinin umut bağladığı 10-15 bin TL'lik seyyanen zam seçeneğinin gündemden çıkarılarak rafa kaldırıldığı öne sürüldü.

Emekliyi hayal kırıklığına uğratabilecek en güçlü senaryo

Seyyanen zam seçeneğinin geri plana düşmesinin ardından gözler masadaki diğer formüllere çevrildi. Ankara kulislerinde konuşulan seçenekler arasında, yasal enflasyon oranlarına yüzde 5 ila yüzde 15 arasında refah payı eklenmesi öne çıkıyor.

Ancak kulislerdeki değerlendirmelere göre, refah payının en yüksek oran olan yüzde 15 seviyesinde uygulanması durumunda dahi emeklilerin ekonomik açıdan rahatlamasının zor olabileceği belirtiliyor.

Açlık sınırının bugün itibarıyla 38 bin TL'yi aştığı, yılbaşında ise 40 bin TL'nin üzerine çıkmasının beklendiği ifade ediliyor. Bu nedenle yalnızca oransal artışlarla emeklilerin geçim sıkıntısının giderilmesinin güç olacağı değerlendiriliyor.

MEMURA İLAVE ZAM GÜNDEMDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce dile getirdiği "Enflasyonun altında artış yapılmayacak" sözü de yeniden gündeme geldi. Bu vaadin hayata geçirilmesi halinde memur kesimine 2 puanlık ilave artış yapılacağı ve zam oranının yüzde 10 seviyesine tamamlanacağı belirtiliyor.

Öte yandan Temmuz 2026'da yüzde 17,76 olarak gerçekleşen altı aylık enflasyona karşılık yüzde 13,52 oranında zam yapılması nedeniyle ortaya çıkan yüzde 4,24'lük kaybın henüz telafi edilmediği ifade ediliyor.