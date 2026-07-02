Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Kamuran İnselel, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hayatını kaybetti. İnselel, ölüm haberinin kamuoyuna duyurulmasının ardından değil, daha haber yayılmadan Alanya'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

VEFAT HABERİ GENİŞ KİTLELERE ULAŞMADAN DEFNEDİLDİ

Edinilen bilgilere göre Kamuran İnselel için bugün saat 11.00'de Alanya Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. İnselel, aynı mezarlıkta gerçekleştirilen defin işlemiyle toprağa verildi.

Cenazenin, vefat haberi geniş kitlelere ulaşmadan defnedilmesi nedeniyle törene oyuncunun sevenleri ile sanat camiasından isimlerin katılamadığı öğrenildi.

KADİR İNANIR'IN DA ROL ARKADAŞIYDI

Gazeteci Onur Akay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda defin sürecine dikkat çekerek, "Mekânı cennet olsun ama öğle namazı bile beklenmeden neden böyle apar topar toprağa verildi? Kadir İnanır'ın da rol arkadaşıydı. Sevenleri katılmak istemez miydi?" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır ile usta oyuncu Kamuran İnselel, Ümit Efekan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Erdoğan Tünaş'ın senaryosunu kaleme aldığı 1987 tarihli Yarınsız Adam filminde aynı kadroda buluşmuştur.

Kamuran İnselel'in cenazesinin kısa sürede defnedilmesiyle ilgili aile tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.