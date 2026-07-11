Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, son paylaşımıyla geçirdiği büyük değişimi sosyal medyada paylaştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren sanatçı, bir yıl içinde 22 kilo vererek 85 kilodan 63 kiloya düştüğünü açıkladı.

Sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Müftüoğlu, doktoruyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak yaşadığı değişimi anlattı.

"BENİ YENİDEN SAĞLIĞIMA DÖNDÜRDÜ"

Bir yıl önce sağlık durumunun oldukça kötü olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Tam bir sene olmuş Halil Bey'e geldiğimde tam bir sağlık harabesiydim. Şeker tavan, kilo tavan, kolesterol tavan. Bir senede 85 kilodan 63'e yaptığım yolculuk tabii ki Halil Bey'in kontrolünde... Beni yeniden sağlığıma döndürdü. Teşekkürler doktorcum."

Sıkı bir diyet ve doktor kontrolünde yürüttüğü süreç sonunda 22 kilo veren Emel Müftüoğlu'nun son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.