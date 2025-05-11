Emel Sayın 10 yıldır birlikte yaşadığı kedisi Pati’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Hayvan sevgisiyle bilinen Sayın, Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kedisine veda etti.
"GÜLE GÜLE GÜZEL OĞLUM"
Emel Sayın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"10 yıl çocuğum gibiydin, beraber uyuduk, gezdik, oynadık, neşem oldun, bazen de başımın tatlı derdi. Ve sonra… Baş edemediğimiz o berbat hastalık: FIP… Ah Pati'm… Seni hep özleyeceğim, hep seveceğim. Güle güle güzel oğlum."
Emel Sayın’ın mesajında bahsettiği FIP (Feline Infectious Peritonitis), kedilerde ölümcül seyreden bir hastalık olarak biliniyor.