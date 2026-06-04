Türk müziğinin efsane isimlerinden Emel Sayın, günlerdir hazırlıklarını sürdürdüğü 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran Harbiye Açıkhava konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Hayranlarını üzen gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Sayın, "Tedavi görmem gerekiyor" ifadelerini kullanırken, kararının nedenini daha sonra açıklayacağını belirtmişti.

HAYRANLARINI ENDİŞENLENDİRDİ

Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanelerinden Emel Sayın'ın peş peşe aldığı konser iptali kararı sevenlerini endişelendirdi. Uzun süredir duyuruları yapılan ve yoğun ilgi gören Bursa Açıkhava ile Harbiye Açıkhava konserlerinin iptal edildiği açıklandı.

Sanatçı yaptığı kısa açıklamada sağlık nedeniyle tedavi sürecine gireceğini belirtirken, iptal kararının detaylarını daha sonra paylaşacağını ifade etti.

VERTİGO TEDAVİSİ GÖRECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Usta gazeteci Seyhan Erdağ'ın aktardığı bilgilere göre ise konserlerin iptal edilmesinin arkasında Emel Sayın'ın yaşadığı vertigo rahatsızlığı bulunuyor. İddiaya göre zaman zaman nükseden vertigo atakları nedeniyle doktora başvuran sanatçıya, tedavi süreci tamamlanmadan sahneye çıkmasının uygun olmayacağı yönünde tavsiyede bulunuldu.

Vertigo, kişinin kendisinin ya da çevresindeki nesnelerin dönüyormuş gibi hissedilmesine neden olan, denge kaybı ve baş dönmesiyle kendini gösteren bir rahatsızlık olarak biliniyor. Özellikle sahne performansları sırasında yoğun ışık, hareket ve uzun süre ayakta kalmayı gerektiren koşulların bu tür rahatsızlıkları olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Doktorunun tavsiyesi doğrultusunda konserlerini erteleme kararı aldığı öne sürülen Emel Sayın'ın, tedavi sürecini tamamladıktan sonra yeniden sahnelere dönmesi bekleniyor.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin kapsamlı açıklamayı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması beklenirken, hayranları ise sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşmaya devam ediyor.