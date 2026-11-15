Türk sanat müziği sanatçısı Emel Sayın, konser öncesinde kendisine yöneltilen miras ve vasiyet sorularını yanıtladı. Sayın, bugüne kadar vasiyet hazırlamayı düşünmediğini belirtti.

Sayfa mikrofonuna konuşan sanatçı, miras nedeniyle ailelerde yaşanabilen anlaşmazlıklardan duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle anlattı:

"Beni sıkan, beni rahatsız eden bir konu miras konusu. Çünkü aileler arasında zaman zaman umulmadık tatsızlıklar yaşanabiliyor."

"YEĞENLERİM VAR EVLAT GİBİ SEVDİĞİM"

Ailesinin büyük bölümünü kaybettiğini söyleyen Sayın, yeğenleriyle arasında miras nedeniyle bir anlaşmazlık yaşanmasını istemediğini dile getirdi:

"Ben ailemin büyük bir bölümünü kaybettim zaten. Yeğenlerim var evlat gibi sevdiğim. Aramızda böyle bir şey olmasını asla istemem."

Vasiyet hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna da yanıt veren sanatçı, ailesindeki paylaşım anlayışına dikkat çekerek, "Miras konusunu hiç düşünmedim ama zaten bir problem olmaz. Zaten her şeyi ortak olan ve birbiriyle paylaşan bir aileyiz" dedi.