Oyuncu, köşe yazarı ve hayvan hakları savunucusu "Panter Emel" lakabıyla tanınan Emel Yıldız hayatını kaybetti.
85 yaşındaki Emel Yıldız'ın acı haberini oyuncu Tuna Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Arman, Yıldız'ın cenazesinin 17 Haziran (yarın) Fatih Camii'nden kaldırılacağını açıkladı.
Arman, "Hep sevinin derdin Emel Abla, gittiğini duyunca… Çok üzgünüm çok…" ifadelerini kullandı.
Bir dönem Yeşilçam'da sinema oyunculuğu da yapan Yıldız'ın 40 gün önce de kızı Elif Sofya'yı kaybettiği öğrenildi.