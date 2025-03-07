Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı sert bir açıklama yaptı. Aslan, özelleştirmenin Türkiye'nin doğal zenginliklerini ve stratejik enerji kaynaklarını büyük sermaye gruplarına peşkeş çekmenin aracı haline geldiğini ifade etti. Özelleştirmelerin halkın yararına olacağı iddialarının çürüdüğünü belirten Aslan, Çayırhan'ın satışının büyük şirketlerin çıkarlarını koruduğunu vurguladı.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Çayırhan’ın satışı, özelleştirme politikalarının ne kadar çürüdüğünü gözler önüne sermektedir” diyen Aslan, Çayırhan Termik Santrali'nin Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi'ne 20 milyar TL'ye satılmasını eleştirdi. Aslan, özelleştirmenin sadece büyük sermaye gruplarının çıkarlarına hizmet ettiğini ve halkın bu süreçte zarar gördüğünü belirtti.

Aslan, şunları söyledi:

"Çayırhan, bir kez daha özelleştirme yoluyla haraç-mezat, Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi’ne 20 milyar TL’ye satıldı. Özelleştirmeler, ülkenin doğal zenginliklerinin, stratejik öneme sahip enerji kaynaklarının ve kamuya ait değerlerin büyük sermaye gruplarına peşkeş çekilmesinin bir aracı haline gelmiştir."

"Gerçek Ekonomik Değerin Altında Satış"

Aslan, Çayırhan’ın satış bedelinin bu tesisin gerçek ekonomik değerinin çok altında olduğuna dikkat çekti. Özelleştirme ihalesinde belirlenen geçici teminat bedelinin 250 milyon TL olduğunu belirten Aslan, bu bedelin Çayırhan’ın sadece 3.5 günlük yarattığı değeri karşılamadığını vurguladı.

"Sermaye Kazanacak, Halk Kaybedecek"

Emek Partisi Genel Başkanı, Çayırhan’ın satışı ile sermayenin büyük bir kâr elde edeceğini ancak işçilerin ve halkın bundan fayda görmeyeceğini dile getirdi. "Bu satışın, burada emeğiyle var eden işçilerin, köylülerin, emekçilerin yaşamlarına nasıl bir katkı sağlayacağı belirsiz," diyen Aslan, taşeronlaştırma ve işten atmaların artabileceğine de dikkat çekti.

"Halkın Kaynakları, Halkın Olmalıdır"

Son olarak, devletin halkın mal varlıklarını özelleştirme yoluyla satmasının sadece sermayeye yarayacağını belirten Aslan, "Doğal kaynaklar, enerji kaynakları ve üretim tesisleri halkındır, öyle kalmalıdır. Devletin görevi, bu kaynakları kamusal yarar doğrultusunda yönetmek ve halkın hizmetine sunmaktır." dedi. Emek Partisi olarak özelleştirmelere karşı duracaklarını ve halkın çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.