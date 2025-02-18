EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan,sabah saatlerinde 52 kişinin gözaltına alınmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında tepki gösterdi. Bayhan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye son 24 saat içerisinde Antep'te yaşanan işçi eylemleri, direnişlerini öncülük eden BİRTEK-SEN’e yönelik saldırıları ve onun genel başkanının tutuklanmasını konuşuyordu. Onun öncesinde Van'a atanan kayyumları konuşuyorduk ve sabah 6 sularında İstanbul'da başlatılan ve İstanbul savcılığının yaptığı açıklamaya göre 9 ilde yürütülen ve 60 kişinin isminin yer aldığı saray iktidarının sopasına dönüşmüş saray yargısının yeni bir operasyonunu konuşuyor ve yine resmi rakamlara göre 52 mücadele arkadaşımız, partimizin İstanbul il başkanının, Güngören ilçe başkanının ve geçmişten bugüne partimizde yöneticilik yapmış birçok arkadaşımızın içinde yer aldığı bir operasyon gerçekleştirildi ve hepsi evleri basılarak gözaltına alındılar. İstanbul İl Başkanımız Sema Barbaros’un da aralarında yer aldığı 60 ismin geçtiği bu operasyonu buradan Meclis kürsüsünden kınıyoruz, protesto ediyoruz ve gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

"Kısıtlılık kararının da bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz"

Savcılık makamlarınca soruşturmaya ilişkin alınan 24 saatlik kısıtlık kararını da eleştiren Bayhan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu ana kadar yapılan bu operasyonun içeriğine dair gözaltına alınan arkadaşlarımızın durumuna dair herhangi bir ayrıntılı bilgiye ulaşamadık. Çünkü operasyon İstanbul savcılığı tarafından aynı zamanda 24 saati içeren bir kısıtlılık kararıyla yapılmış durumda. Yani 24 saat boyunca gözaltına alınan hiç kimseyle hiçbir avukat, hiçbir hukukçu görüşemiyor, görüştürülmüyor. 24 saat sonra bu kısıtlılık kararının kalkmasını bekliyoruz. Bu kısıtlılık kararının da bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz."

"Soruşturmanın iptal edilmesini, durdurulmasını talep ediyoruz"

Soruşturma kapsamında 6 bin kişinin gözaltına alınacağına dair bilgilere ulaştığını belirten Bayhan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a kamuoyunu soruşturma hakkında aydınlatmaları için çağrıda bulunmakla beraber soruşturmanın iptal edilmesini talep ettiklerini de kaydetti. Bayhan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu soruşturmanın içeriğinin ne olduğuna dair ayrıntılı bir bilgiyi, biz de bütün Türkiye kamuoyu da merak ediyor. Çünkü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamalardaki bilgilerle, İstanbul savcılığının açıkladığı bilgilerle, bizim hukukçular arasında bir süredir adliyelerde konuşulan bilgilerle elimizdeki bütün verileri bir araya getirdiğimizde aslında çok büyük kapsamlı, çok büyük bir operasyonla yüz yüze olduğumuzu gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız. Kimi rakamlara göre 5 bin kimi rakamlara göre 6 bin kişiyi kapsayan bir soruşturma ve 2011’deki Emek Barış Özgürlük İttifakını ve o dönemki Halkların Demokratik Kongresi örgütlenmesini gerekçe göstererek başlatılan çok kapsamlı bir operasyonla karşı karşıya olduğumuzu öğrendik. İlk önce şunun altını çizmek istiyorum, bu binlerce kişiyi kapsadığı söylenen soruşturmanın Ankara ve İstanbul merkezi yürütüldüğü söyleniyor. Bize ulaşan bilgiler bunlar. İstanbul ve Ankara'daki bütün savcıları, İçişleri Bakanlığı’nı ve Adalet Bakanlığı’nı buradan gerçeklerin ne olduğu konusunda bütün kamuoyunu aydınlatmaya çağırıyorum. Ve derhal soruşturmanın iptal edilmesini, durdurulmasını talep ediyoruz."