UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Kasım Salı günü Galatasaray ile karşılaşacak Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery, maç öncesinde zeminle ilgili soruları yanıtladı. Emery, saha konusunda herhangi bir endişe duymadığını belirtti.

İspanyol teknik direktör, koşulların iki takım için de aynı olacağına dikkat çekerek, "Saha koşullarının nasıl olacağı önemli ancak bu bir bahane olamaz çünkü her iki takım için de aynı olacak. Maça odaklanmış durumdayız ve rakibi analiz ettik. Umarım saha olabildiğince iyi olur." dedi.

Emery, hazırlık programlarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sahanın mümkün olan en iyi durumda olmasını umuyoruz. Maça hazırız ve tamamen rakibimize odaklanmış durumdayız. Önce Bodymoor'da antrenman yapmayı, sonra da kırsal bölgeye gitmeyi tercih ediyoruz. Bazı istisnalar yapıyoruz, örneğin deplasmanda oynadığımız maçlar gibi. Eğer Galatasaray stadyumunda antrenman yapabilseydik belki bunu yapardık, ama rutinler değişmedi."

OKAN BURUK: "MÜKEMMEL BİR SAHA BEKLEMİYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maç öncesinde Rams Park'ın zemini hakkında konuşmuştu. Zeminin kazıldığını, hibrit uygulaması yapıldığını ve üzerine tohum atıldığını belirten Buruk, iki hafta içinde sahanın yeşerdiğini söylemişti.

Zeminin maç sırasında nasıl olacağını bilmediklerini ifade eden Buruk, "Sahanın içinde kum da var. Maç içinde duruma bakmak lazım. Mükemmel bir saha beklemiyoruz. En azından futbolun oynanacağı ve daha kötüye gitmeyecek bir zemin bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.