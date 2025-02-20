Tiyatro ve dizi oyuncusu Emin Gümüşkaya bir süredir tedavi gördüğü hastanede akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında aramızdan ayrıldı.

Vefat haberinin ardından sanat dünyasından sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaşılırken, cenazeye katılımın düşük olması ise dikkat çekti.

ÜSKÜDAR'DAKİ CENAZE TÖRENİNE AZ SAYIDA KATILIM

Üsküdar Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi’nde düzenlenen törende usta oyuncunun meslektaşı Zafer Algöz ve bazı şehir tiyatroları sanatçıları katıldı.

Az sayıda kişinin katıldığı törenin ardından Gümüşkaya, alkışlarla Bursa'ya uğurlandı.

ZAFER ALGÖZ: BU MESLEĞİ AŞKLA YAPIYORDU

Törende duygusal bir konuşma yapan oyuncu Zafer Algöz, Gümüşkaya’nın tiyatroya olan bağlılığını şu sözlerle anlattı:

"Bursa Devlet Tiyatroları'nın açtığı gençlik tiyatrosu kurslarında hepimizin babası gibiydi. Bu mesleği para için değil, aşk için yapan ender insanlardan biriydi. Bir gün bana, 'Ben devlet tiyatrosunda birçok oyun oynadım ama bir 'Seyyar Tayyar' ile tanındım. Ne kadar vefasız bir meslek bu' demişti."

Zafer Algöz, Emin Gümüşkaya’nın sanat dünyasındaki yerini şu sözlerle vurguladı:

"Emin abi, tıpkı rahmetli Nur Subaşı ve Semih Sergen gibi fabrikasında sadece bir kez üretilmiş, kıymetli bir adamdı. Onunla olan gönül bağım bambaşkaydı. Böyle büyük ustalar bir daha gelmeyecek."

EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

Emin Gümüşkaya 10 Ocak 1948'de İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğretiminin ardından Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

Tiyatroya 1964'te Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda başlayan Gümüşkaya, birçok tiyatro oyununda sahne aldı ve yönetmenlik yaptı.

Sanatçı, 1994'te Bursa Osmangazi Belediyesi'nde sanat danışmanı olarak görev aldı.

Gümüşkaya, 12 Şubat 2001'de tiyatrocu Belgin Bilgin ile evlendi ve bir çocukları dünyaya geldi.

Usta oyuncu 2010'da 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' karakteriyle halkın tanıdığı bir isim oldu.